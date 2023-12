Ilary Blasi criticata da un’attrice per il tradimento spiattellato in tv: “Mi disturba enormemente, ha superato il limite”

Ilary Blasi è stata criticata duramente da un’attrice per il tradimento spiattellato in tv mediante il suo documentario Unica su Netflix. Un vero e proprio successone. In Unica la famosa e popolare conduttrice televisiva di Mediaset ha toccato tutti i punti, dall’inizio della sua relazione sentimentale con l’ex capitano della Roma e della Nazionale italiana di calcio all’addio con tanto di corna.

Oggi va a gonfie vele la storia d’amore tra Ilary e Bastian. Idem per la relazione sentimentale di Francesco Totti con Noemi Bocchi. Però Ilary Blasi si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nel documentario Unica, rivelando verità molto scomode sul conto dell’ex marito.

Molti personaggi famosi del jet set nazionale e tanta gente comune si sono schierati dalla parte di Ilary Blasi. Ma non tutti. Ad esempio l’attrice Anna Foglietta ha duramente criticato l’ex moglie del Pupone in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Anna Foglietta ha spiegato: “Io penso che il tradimento sia una delle cose più dolorose da scoprire ma anche da fare. Ed è forse questa la cosa, come a dire, più eccitante perché il dolore resta sempre uno dei motori che ci alimenta. Il tradimento, però, spiattellato così mi disturba enormemente. Credo che ci sia un limite, e che questo vada oltre. Insomma, non è la mia storia”.

Un altro personaggio che ha criticato le strategie televisive di Ilary Blasi e Belen Rodriguez a proposito di tradimenti subiti è stato Mauro Corona. Lo scrittore è infatti convinto che il boom mediatico della showgirl romana ed ex presentatrice tv del GF Vip sia stato fortemente cercato per evitare “un calo di notorietà“.

