“Questo è il momento delle donne cornute, io sono stata la prima dello spettacolo”, la rivelazione di Marta Flavi

“Questo è il momento delle donne cornute, io sono stata la prima dello spettacolo: mi sono sentita l’imperatrice delle cornute ma non ero contenta”, la rivelazione di Marta Flavi all’Adnkronos. In questo periodo stanno facendo molto discutere i tradimenti di Stefano De Martino e Francesco Totti ai danni rispettivamente di Belen Rodriguez e Ilary Blasi. Il documentario della conduttrice dell’Isola dei famosi intitolato Unica sta sbancando su Netflix.

Marta Flavi ha ricordato il tradimento dell’ex marito Maurizio Costanzo ai suoi danni all’agenzia Adnkronos. La conduttrice ha deciso di raccontare la sua esperienza dopo aver visto “il documentario di Ilary Blasi ‘Unica’, in onda su Netflix, e dopo lo sfogo di Belen Rodriguez a ‘Domenica In’ su Rai1″.

Il volto di ‘Agenzia Matrimoniale’ ha rivelato di avere ritrovato alcune caratteristiche comuni con l’ex conduttrice del Grande Fratello Vip: “Quando fui tradita c’è stato un voltafaccia totale, tutti hanno fatto finta di guardare da un’altra parte, come è successo a Ilary. Totti era il re di Roma per cui nessuno sostenne Ilary, stessa cosa fecero con me… Alcuni smisero addirittura di salutarmi perché quello potente era Maurizio”.

Flavi ha precisato: “Nonostante tutto sono una donna serena e non sono mai andata in depressione, le corna bisogna portale con una certa signorilità, tanto la gente lo sa che stai soffrendo, è inutile far finta di essere la vincitrice. Come si esce da questo dolore? Con ironia, forza di volontà, facendosi aiutare dagli amici e soprattutto pensando che se una persona ti fa questo è meglio trovarne un’altra”.

La questione era stata affrontata tre anni fa sempre da Marta Flavi al settimanale Nuovo: “All’epoca c’era il duplex, io stavo a casa mia da sola e stavamo al telefono, lui a casa con lei che alzò la cornetta, quindi eravamo tutti e tre al telefono. Mi auguravo che lui avesse il coraggio di dire, di continuare la storia. Mia madre lo chiamò per sapere che intenzioni avesse con me. Maurizio è sicuramente la metà della mela. Speriamo che nessuno si offenda, neanche la sua ex moglie”. E poi ancora: “Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei. Ringrazio Maria per avermelo portato via”.