Il Gay più bello d’Italia Alessandro Scalisi a I Sogni Costruiti: “Siamo persone con emozioni e sentimenti, come tutti d’altronde”

Il Gay più bello d’Italia 2023 Alessandro Scalisi è stato ospite dell’ultima puntata del programma I Sogni Costruiti che va in onda sul canale nazionale 268 in HBBTV sull’emittente televisiva e web, Mediterranea Tv, dell’imprenditore barese Maurizio Gagliano. La puntata è disponibile anche sull’app Smart Tv Italia e sull’app Google Mediterranea Tv oltre che sul sito web del canale. Alla conduzione della rubrica onirica c’è il docente di italiano e antropologo Vito Maria Camposeo.

“Il concorso è un sogno realizzato anche come coronamento di un percorso che stavo facendo – ha dichiarato il siciliano Alessandro Scalisi a I Sogni Costruiti -. Sono stato fidanzato in età adolescenziale con una ragazza e sono sempre stato molto fedele nonostante la mia curiosità verso persone del mio stesso sesso, ma solo quando ho chiuso la mia storia mi sono affacciato a questo nuovo mondo. Ho avuto una storia fino a poco tempo fa e poi qualche avventura. In seguito sono stato minacciato da una persona la quale ha dichiarato che avrebbe fatto outing con la mia famiglia”.

L’ospite vip de I Sogni C…ostruiti ha poi sottolineato l’importanza del coming out se spinti da situazioni difficili e dell’importanza del dialogo che dovrebbe esserci in famiglia. Inizialmente la sua famiglia non credeva alle sue parole, perché avrebbe voluto si sposasse e avesse dei figli. Solo con l’importanza del dialogo e facendo intendere ai suoi genitori che l’omosessualità è un concetto di normalità e abituandoli all’idea che nulla era cambiato anche loro hanno successivamente cambiato idea.

“Siamo persone come tutti, con emozioni e sentimenti e l’orientamento sessuale non ci rende diversi – ha asserito Alessandro – Il concetto di famiglia vuol dire casa e unione anche tra famiglie lgbtqia+ sfociando magari anche in un’adozione. La forma d’amore può essere varia. Dovrebbe esserci una buona educazione scolastica per far abituare i bambini all’idea di amore assoluto e così anche la famiglia si abituerà”.

Esperto di puntata Fabrizio Marrazzo, portavoce del partito LGBT e movimento 5 stelle. Alla domanda del conduttore nonché docente di italiano L2 e opinionista Vito Maria Camposeo sul suo operato e su cosa si potrebbe ancora fare per cambiare la situazione della comunità LGBT, Marrazzo ha risposto: “Dopo l’organizzazione di alcuni concorsi ho collaborato con l’Arcigay e fondato il Gay Center dove diamo voce a tutti coloro in difficoltà. Molto spesso la politica in Italia non ascolta la comunità LGBT e abbiamo fatto una legge contro l’omofobia che come sappiamo nella nostra legislatura non è stata approvata per colpa probabilmente di alcuni senatori della maggioranza. La proposta prevedeva pene nei confronti delle persone che arrecavano danni alla comunità LGBT e un fondo per aiutare le persone in difficoltà”.

Per poi aggiungere: “Ringraziamo anche la Maiorino che ha consentito anche l’emanazione di questo fondo che col nuovo Governo aveva avuto uno stop ma pare stia riprendendo, fondo che supporta anche le case famiglia”. Il politico ha ricordato che dal 1990 le persone omosessuali non sono state più ritenute malate e per questo neanche un docente dovrebbe per esempio, permettersi di definire un omosessuale un essere inferiore. Inoltre ha ricordato la proposta del matrimonio gay inserito dal Movimento 5 Stelle, unico e solo partito che ha appoggiato le loro proposte.

Seconda esperta di puntata l’ormai veterana psicologa Paola Massafra che ha dato un’interpretazione onirica e psicologica al sogno premonitore di Scalisi durante il gioco onirico degli split, sogno che lo vede realizzare i propri obiettivi come quello di partecipare anche ad un programma televisivo dopo il concorso di bellezza. La dottoressa Massafra ha affrontato il tema della resilienza e dell’importanza della fiducia in se stessi partendo dallo schema del bruco che prima di diventare farfalla si trasforma in crisalide puntando sulla forza interiore che nella vita non bisognerebbe perdere mai.

La puntata si conclude con un invito dell’ospite a credere nell’amore e a non abbattersi mai nonostante le critiche che lui in primis ha ricevuto dopo la vittoria, e a tendere la mano al prossimo in difficoltà. Scalisi ha spiegato: “Appena posso cerco di rispondere a tutti sui social sperando di poter essere d’aiuto a chi ne ha bisogno ma anche per parlare con nuove persone allargando la mia rete di conoscenza”.

L’amore al momento non è contemplato dal mediterraneo Alessandro che cerca di capirsi e di scavare all’interno del proprio io per sentirsi davvero pronto ad affrontare una relazione. Uno dei suoi sogni nel cassetto è diventare chef. In bocca al lupo!

Il prossimo appuntamento con la rubrica dei Sogni Costruiti è per lunedì, come sempre, alle 20.30 solo su Mediterranea Tv. Le puntate sono visibili anche sul canale Youtube Sogni Costruiti e le relative pagine social.