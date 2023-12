Chi è Gabriele Citti? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Qual è il suo profilo Instagram? Gabriele Citti è balzato agli onori della cronaca ed è finito subito nelle tendenze principali di Google Italia poiché ha vinto l’undicesima edizione del programma di Real Time, Back Off Italia. La finalissima della trasmissione tv è andata in onda venerdì 15 dicembre 2023 quando Gabriele ha battuto Fabio Caldarulo, giunto al secondo posto, e Tommaso Cavalieri, che ha occupato il gradino più basso del podio. Solo quarta, l’unica donna finalista, Roberta Caruso. Ora conosciamolo meglio scoprendo biografia, lavoro e Instagram del vincitore di Back Off Italia 2023.

Chi è Gabriele Citti? Biografia e Instagram del vincitore di Back Off Italia 2023

Gabriele Citti è nato il 21 dicembre del 2000 a Capannori ed è residente a Tassignano. Attualmente studia Ingegneria biomedica all’Università di Pisa ed è iscritto al quarto anno. Gli mancano tre esami, il prossimo anno fra aprile e giugno dovrebbe fare la tesi e laurearsi. Grande appassionato di matematica, ama la fotografia. Si è avvicinato al mondo della cucina grazie alle donne di casa e la pasticceria è stata per lui la salvezza durante il periodo di lockdown. Il suo profilo Instagram @gabriele_bakeoff11, ad oggi, conta oltre 15000 followers.

Chi è Gabriele Citti? Lavoro del vincitore di Back Off Italia 2023

Il giovane è studente universitario ha deciso quest’anno di partecipare a Bake Off Italia per capire se il mondo dei dolci possa rappresentare il suo futuro, aiutandolo a diventare un pastry influencer. Alla fine ha avuto la meglio su tutti. Gabriele Citti è stato proclamato da Benedetta Parodi “miglior pasticcere amatoriale” dell’anno con il plauso dei tre giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

“Ce l’ho fatta – ha commentato a caldo il vincitore di Back Off Italia 2023 -. Questo è tanto ho fatto una strada lunga, ho messo tutto me stesso ed è l’inizio di un sogno. Ho davvero messo la ciliegina sulla torta. Ho raggiunto quello che volevo raggiungere. Sogno di essere felice, perché non si finisce mai di imparare”.

Citti si è aggiudicato una fornitura di 50 chili di cioccolato finissimo, un corso di formazione gastronomica e un viaggio presso un hotel di lusso con destinazione a scelta.