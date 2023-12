Grande Fratello, Cesara Buonamici si sbilancia su Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Grande Fratello, ultime news e anticipazioni. L’opinionista unica e fissa del famoso e popolare reality show di Canale 5 Cesara Buonamici si è sbilanciata su alcuni concorrenti più gettonati e amati di questa edizione, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. La nota giornalista del TG5 ne ha parlato da Myrta Merlino a Pomeriggio 5.

La concorrente del Grande Fratello 2023 più criticata dagli altri coinquilini, ma molto amata dal pubblico e dai telespettatori è sicuramente l’attrice Beatrice Luzzi. Tanti personaggi famosi hanno preso le sue difese dagli attacchi maschilisti e furiosi di Massimiliano Varrese.

Cesara si è esposta su Beatrice e ha dichiarato a Pomeriggio 5: “Alfonso Signorini dice che l’adora? Se io la amo o la trovo too much? Per me too much. Io ho una simpatica, forse non dovrei dirlo, ma è per Giuseppe Garibaldi. Lo trovo molto spiritoso, questo ragazzo calabrese pieno di vita. Mirko? Io gli avevo detto, ‘stai attento che il cavaliere tra due dame fa la figura del salame’. E lui alla fine per non essere tagliato a fette le ha mollate tutte e due. Poi un po’ l’ha fatta la figura…”

E poi ancora: “Sabato 23 dicembre torniamo in onda e avremo un bel da fare. poi su Mirko non mi stupirei di rivedere un sentimento che riparte. Al Grande Fratello non c’è mai la parola fine su certe dinamiche. Non c’è mai un punto definitivo. Tutto può ricominciare e io mi aspetto di tutto. Mi sto appassionando alle loro storie. Poi ce ne sono delle nascenti e io sono molto curiosa. Io sono qui”.

Per poi concludere: “Rosanna e Fiordaliso? Non conosco la loro storia e non so se ci fossero delle ruggini o meno. Mi sono fatta l’idea che lei seguendo il programma da fuori prima di entrare si sia fatta delle sue idee. Magari è entrata con un’idea precostituita e dei pregiudizi. Magari ha già giudicato Beatrice per quello che ha visto nel rapporto con Giuseppe Garibaldi”.

Massimiliano Varrese vs Beatrice Luzzi: intervengono Roberta Bruzzone e Rebecca Staffelli

La nota criminologa Roberta Bruzzone ha messo un like a questo tweet: “Non so se è già intervenuta in merito, ma la situazione è sempre più insostenibile. Provvedimenti di espulsione dal programma. Fuori Massimiliano Varrese, fuori Varrese“.

Poco dopo la Bruzzone ha ritwittato un altro post su Massimiliano Varrese e il suo atteggiamento al Grande Fratello: “Stop alla violenza verbale, al mobbing e all’aggressività di Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi“.

Anche Rebecca Staffelli ha dichiarato di aver trovato esagerati alcuni comportamenti del gieffino: “L’atteggiamento di Massimiliano, a malincuore, l’ho trovato più volte pesante ed esagerato. Io ci tengo a sottolineare il fatto che noi abbiamo un dono speciale, quello della parola e comunicazione. Lo vogliamo ricordare?”.

“Le parole hanno un peso. – ha continuato Rebecca Staffelli – Molte volte possono ferire anche fortemente. Questo atteggiamento e modo di comunicare a me non piace nella maniera più assoluta da un uomo nei confronti di una donna, ma anche, da una donna nei confronti di un’altra e di un uomo verso un altro. È proprio un modo che trovo diseducativo, maleducato. Spero lui possa cambiare registro e capire di aver sbagliato. Sono contenta che almeno Alfonso gliel’abbia sottolineato”.