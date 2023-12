Massimiliano Varrese dopo gli attacchi ricevuti vuole abbandonare il Grande Fratello

Massimiliano Varrese dopo gli attacchi ricevuti per i comportamenti e atteggiamenti aggressivi nei confronti di Beatrice Luzzi vuole abbandonare il Grande Fratello. L’attore è stato ammonito diverse volte dal conduttore del famoso e popolare reality show di Canale 5, l’autore e presentatore Alfonso Signorini. Quest’ultimo gli ha lanciato un vero e proprio ultimatum, affinché possa cambiare atteggiamenti e comportamenti nei confronti della collega.

Tanti personaggi famosi hanno preso le sue difese dagli attacchi maschilisti e furiosi di Massimiliano Varrese. I due blogger e influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno rivelato ai loro followers che Varrese ha seriamente pensato di abbandonare la Casa più spiata d’Italia dopo l’ennesima tirata d’orecchie.

Grande Fratello: Massimiliano Varrese minaccia l’abbandono

“Questa notte (a telecamere spente) Massimiliano Varrese ha minacciato di lasciare il GF – ha scritto Amedeo Venza su Instagram –, è rimasto nel confessionale quasi due ore, probabilmente un tentativo del programma di farlo rimanere”.

“Questa notte Massimiliano voleva abbandonare la casa e stato trattenuto 2 ore in confessionale evidentemente per fargli cambiare idea. – si legge in una storia di Deianira – Peccato c’è l’eravamo quasi levato davanti”.

Grande Fratello: Massimiliano Varrese fa mea culpa

L’attore sembra aver capito la gravità della situazione: “Mi dispiace tanto per quello che è successo. E mi scuso se è passato un certo tipo di messaggio sbagliato . Qua dentro evidentemente non me ne sono reso conto. Chiedo scusa a tutti. Vedendomi dall’esterno, so che questo atteggiamento può essere interpretato come mi dici, e me ne scuso. Non ho mai avuto intenzione di nuocere o denigrare Beatrice, mi dispiace e mi scuso anche con lei”.

Per poi sottolineare: “Guardandomi, vedo un atteggiamento non bello. È più una recita che un atteggiamento vero, ho fatto un grande errore. È la prima volta che partecipo a un reality, sono abituato a stare sul set fin da piccolo. Mi rendo conto che non è il messaggio che volevo portare qua e per cui sono stato scelto. Ho sempre fatto del bene nella mia vita, ho confuso il fatto di essere un attore con la realtà”.

