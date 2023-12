Milano Fashion Week 2024 Uomo: tornano a sfilare Fendi e Gucci. Ventidue sfilate fisiche e cinque digitali, 32 presentazioni, otto eventi per un totale di 74 appuntamenti. Sono solo alcuni del numeri della prossima settimana della moda maschile che si terrà a Milano dal 12 al 16 gennaio 2024.

Questa nuova fashion week uomo si tiene in un contesto economico che vede chiudersi il 2023 con un +4% di crescita di fatturato per il settore della moda italiana. Una previsione orientata alla prudenza visto che, dopo un primo trimestre brillante e il rallentamento di metà anno a settembre, si è verificata una secca battuta d’arresto. Per il 2024 ci si può attendere comunque una crescita del fatturato fra il 3% e il 4%.

Tra le novità in programma per questa fashion week maschile ci sono il ritorno in calendario di brand come Fendi e Gucci, mentre JW Anderson conferma la sua presenza nel calendario della Milano Fashion Week. Ci saranno poi per la prima volta in calendario i brand Pronounce e Stone Island.

“Per la prima volta sfila Stone Island un brand importante per l’Italia che non ha mai sfilato nella settimana della moda – ha spiegato Carlo Capasa, presidente di Camera nazionale della moda italiana -, quindi sarà un esordio molto atteso. Diciamo che sarà una sfilata molto particolare, più che una sfilata”.

Oltre a sfilate, appuntamenti e presentazioni “avremo anche 13 milioni di persone che seguiranno le sfilate in streaming in diretta – ha aggiunto Capasa -. Credo che sia un numero pazzesco anche se quelli della donna sono molto più alti ovviamente”.

Presenteranno per la prima volta in calendario i brand Domenico Orefice, Institution By Galib Gassanoff, LaTorre, Mordecai, Noskra, Rubeus Milano, Stuart Weitzman, ViaPiave33, Woolrich Black Label By Todd Snyder. Tornano in calendario presentazioni come C.P. Company, Church’s.

Tra gli eventi, il 12 gennaio Kiton e Triennale Milano inaugurano la mostra ‘Tailoring school. A journey into education” curata da Luca Stoppini.

L’assessora allo Sviluppo economico del Comune di Milano Alessia Cappello ha evidenziato il legame tra la città e la moda. “La scorsa settimana della moda donna ha segnato per Milano, secondo i dati di Confcommerico, 88 milioni di indotto e un più 25% di presenze di turismo – ha osservato -. Sono dati importantissimi per l’economia di Milano”.

La nuova campagna di comunicazione realizzata da Camera nazionale della moda con Comune e Yes Milano per promuovere la Milano Fashion Week Men’s Collection Fall/Winter 2024/2025 è incentrata anche per questa edizione sulla narrazione dei luoghi iconici della città e sarà veicolata sugli schermi e attraverso le affissioni del Comune di Milano dall’8 al 16 gennaio. La campagna è stata realizzata nella Metropolitana di Milano M3 Missori ed è stata scattata dal fotografo Carmine Romano con lo styling di Roberta Astarita.