Mister Italia 2023 si racconta a iGossip.it: intervista a Pierluigi Mastropasqua

Pierluigi Mastropasqua è stato eletto Mister Italia 2023 nel corso della finalissima del concorso nazionale di bellezza maschile di Claudio Marastoni che si è disputata a Pescara e che ha decretato la vittoria del 20enne milanese, biondo con gli occhi azzurri, 1.85 metri di altezza per 80 chili. Diplomato in amministrazione, finanza e marketing, Mastropasqua è iscritto al secondo anno di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università di Pavia. Pratica golf e allenamento funzionale, non ha né piercing né tatuaggi. Non fuma e beve molto poco. Succede a Walter Zappalà, Mister Italia 2022. Oggi l’abbiamo raggiunto telefonicamente per un’intervista sul suo presente e futuro. Buona lettura!

Benvenuto Pierluigi Mastropasqua su iGossip.it. Cosa pensa di coloro che sono pronti a tutto, tra cui scendere a compromessi di ogni genere, pur di far carriera nello spettacolo?

Grazie a voi. Evidentemente non hanno abbastanza personalità. Non mi interessano quelle persone lì. Sono un ragazzo giovane, ma ho la mia forte personalità. Parlo poco e osservo molto e poi di conseguenza agisco. So il mio valore e le mie qualità, non perdo tempo dietro alle scemenze ma penso al mio benessere e alle persone a cui tengo. Del resto mi interessa relativamente poco.

Quali sono i suoi hobby e interessi?

Essendo un ragazzo sportivo pratico CrossFit cinque volte a settimana perché questo sport consente di avere un fisico armonioso, scolpito e bello… e poi mi diverto molto. Ogni tanto gioco a golf durante il weekend. Mi piace leggere qualche libro per allenare la mente. Mi piace allenare sia la mente che il corpo, poiché devono andare sempre di pari passo.

Il suo cognome è molto diffuso soprattutto in Puglia. Ha origini meridionali?

Sì, esatto. Sono nato a Bari, poiché i miei genitori si trovavano in Puglia in quel periodo per vacanza. Poi siamo ritornati a Milano.

Che cosa le piace maggiormente della Puglia e in generale del Sud? E del Nord? Che cosa invece le piace meno sia del Sud che del Nord?

Bari non la conosco bene, l’ho conosciuta un mese fa… è una città meravigliosa. Milano è la mia città, la conosco a memoria, bellissima e meravigliosa che viaggia a 2000 km/h. Sono fortunato a conoscere le due realtà, il Sud e il Nord. Molti parlano solo per sentito dire. Sono due realtà bellissime, complementari e interessanti. Il Sud è magnifico, in particolar modo la Puglia: si mangia bene, clima ideale, località affascinanti e persone molto accoglienti. In vacanza vado spesso in Puglia, che è la meta più gettonata degli ultimi anni. Sia al Sud che al Nord si vive bene. Io sono abituato ai ritmi veloci del Nord poiché essendo Milano una città strategica che è vicina a tutto, è impossibile annoiarti.

A quale programma TV o reality le piacerebbe partecipare?

In questo momento direi sicuramente il Grande Fratello per il semplice fatto che si sta insieme a un gruppo di persone sconosciute ed è sempre bello fare amicizie, ma anche scontrarsi per idee e opinioni. In parallelo mi porta alla mia esperienza al concorso Mister Italia. Come format è molto piacevole.

