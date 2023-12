Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati: unione civile a Napoli nella sala della Loggia del Castello del Maschio Angioino. A officiare la cerimonia è stato il sindaco della città, Gaetano Manfredi. A fare da testimoni c’erano l’ex moglie di Cecchi Paone, Cristina Navarro, e la mamma di Antolini, mentre Melissa, la figlia di 5 anni di Simone, ha fatto da damigella.

“Abbiamo scelto Napoli perché le siamo molto legati, è una città inclusiva e dell’amore – ha spiegato la coppia all’ANSA –. Non potevo non accettare l’invito di Manfredi tra l’altro arrivato durante il gay pride, Napoli è una città inclusiva che riconosce ogni tipo di amore e di famiglia e ha molto da insegnare a tutta un’Italia ancora un po’ retrograda. Progetti insieme? Abbiamo già una figlia di 5 anni che con il matrimonio ho deciso di tutelare ulteriormente dal punto di legale e formale. Purtroppo non posso adottarla, l’Italia è un fanalino di coda in questo senso. Siamo qui per dire a tutti che bisogna arrivare al matrimonio egalitario e all’adozione per i gay e i single. Siamo un paese coltissimo ma che sul piano dei diritti civili se l’è dimenticato perché cultura e diritti civili vanno a braccetto. A Napoli succede, a Roma soprattutto al Governo ancora no”.

Al lieto evento hanno partecipato tra l’altro le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona ed Elenoire Ferruzzi.

L’unione civile è avvenuta in regime di divisione di beni. I due innamorati hanno 62 e 23 anni, ma non sono affatto preoccupati dei 39 anni di differenza d’età.

Dopo l’unione civile in Italia, la coppia gay ha già preannunciato che andrà in Spagna per unirsi in matrimonio così da poter adottare legalmente sua figlia.

Congratulazioni e felicitazioni ai neo sposi anche da parte della nostra redazione. Auguri!