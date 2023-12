Raz Degan su Paola Barale: “Non è stato il gossip il punto di rottura”

Raz Degan è tornato a parlare della fine della sua precedente relazione d’amore con la famosa showgirl e conduttrice televisiva Paola Barale durante un’intervista a Il Corriere della Sera. In una precedente intervista a F, Paola Barale aveva dichiarato: “Al di là del dolore che quest’uomo mi ha inflitto, rivangare il passato è una cosa che ancora oggi mi fa stare male”. Il vincitore dell’Isola dei famosi non ha replicato: “Su di noi hanno scritto tante stupidaggini, ma anche tante cose belle. Abbiamo vissuto momenti magici e… sono fatti nostri!”.

Lui non ha mai amato i paparazzi ma non sono stati loro la causa della loro separazione: “Non è stato il gossip il punto di rottura: faceva parte del pacchetto. Il nostro amore è durato dal 2002 al 2015”. Raz non ha figli ma non è un rimpianto: “C’è Marlon, il figlio di Cindy, la mia compagna”. La famosa e bellissima showgirl Paola Barale aveva parlato della sua storia matrimoniale con Gianni Sperti e della sua lunga liaison con Raz Degan da Silvia Toffanin a Verissimo.

Nel suo curriculum ci sono due reality show: Ballando con le Stelle e L’Isola dei famosi, nel 2010 e nel 2017. “La spinta economica è stata importante – ha spiegato Raz -. Ma con Ballando non potevo rifiutare. Mancavo dalla tv da un paio d’anni e mi stimolava essere giudicato mostrando il mio lato più debole: non sapevo ballare. Mi sono impegnato al massimo: in finale ho dovuto mollare per un’ernia”.

Poi vinse L’Isola dei Famosi: “Non capivo perché, nonostante mi sbattessi tanto per il gruppo, venissi sempre nominato per uscire. Poi ho fatto un clic e sono entrato in una dimensione mistica, godendo del rapporto privilegiato con la natura. E ho cominciato a torturare i miei compagni”.

