Fabrizio Corona su Antonino Spinalbese: “Povero e sofferente a causa di Belen Rodriguez”

Fabrizio Corona si è sbilanciato su Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, sul suo giornale DillingerNews. “Nell’ultima apparizione televisiva Belen ha parlato di tutto e di tutti, tranne di lui: Antonino Spinalbese, padre della sua bellissima bambina. Come se di quella storia non le fosse rimasto nulla – si legge sul portale – […] Ma proprio in questo momento storico, sociale, dove le femministe accusano gli uomini di patriarcato, quando si tratta di figli, hanno sempre ragione le donne. Sussiste come un’eccezione, forse quella che conferma la regola, chissà. Eppure se si tratta di divorzio, custodia dei bambini, mantenimento, il patriarcato svanisce del tutto e anzi, avviene l’esatto contrario. Di questo però nessuno ne parla”.

E poi ancora: “E così, Antonino, mordendosi le mani sofferente, si è visto notificare un bel ‘pacco’. I dettagli non ve li vogliamo raccontare, perché di mezzo ci sono i bambini. Quello che vi possiamo dire è che Belen, per quanto riguarda la figlia Luna Marì, per le vacanze natalizie ha deciso che dovrà stare solo con lei. Prima all’Albereta, e poi in Argentina, dove passerà il capodanno insieme alla sua nuova famiglia, composta dal nuovo compagno Elio. Portarlo in Argentina, cosa che ha fatto con pochissimi uomini, è segno di legame profondo. Non c’è niente di male in questo, nel crearsi una nuova vita, con nuove persone. Ma se questo significa limitare la famiglia di altri, allora qualcosa non quadra. […]”.

Per poi concludere: “Al povero Antonino è stata data una sola possibilità: prendersi un albergo o una casa ad Alberata e passare lì da solo con lei il 25 dicembre. Cosa ovviamente impossibile. Belen voleva solo passare per quella che la possibilità l’ha data. E così si dovrà accontentare di guardare le immagini della sua bambina attraverso le storie Instagram di un cellulare, che raccoglie ogni singolo momento della vita privata dei personaggi pubblici, gli influencer”.

Belen ha voltato pagina in amore. Dopo la fine definitiva della sua storia con l’ex marito Stefano De Martino, Belen Rodriguez è finita prima in clinica e poi ha combattuto contro la depressione come ha svelato di recente a Domenica In da Mara Venier: “Il matrimonio è in salute e malattia, penso di essere stata sempre abbastanza in salute poi quando è arrivata la malattia – perché la depressione lo è, è una brutta malattia – non hanno saputo farlo, non hanno saputo accompagnarmi, mi sono sentita sola, tradita sia letteralmente che nella fiducia. Il nostro rapporto non è finito per un tradimento è iniziato con un tradimento e ne sono sicura, ho chiacchierato anche con le diverse signorine, hanno ammesso subito tutto…con tutte quante, una decina. Sono arrivata a dodici poi ho smesso di chiamare. Io avevo il sesto senso”.

Ora è tutta un’altra storia. L’imprenditore bresciano nonché presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni srl, Elio Lorenzoni, le ha già fatto una proposta di matrimonio: “L’anello? Sì me la regalato lui, tutti hanno parlato di un matrimonio. Stavamo andando alle Maldive, abbiamo fatto scalo a Dubai. Io gli ho detto ‘mi hai preparato un anello per sposarmi?’. Lui mi ha detto ‘no, tu sei ancora sposata, quando arriva il divorzio te lo regalo’. Così io gli ho detto ‘ma stiamo andando alle Maldive dove ci sono scenari pazzeschi, lingue di sabbia e lì potresti fare una proposta meravigliosa, dove lo trovi un posto più bello?’. Poi a Dubai mi ha comprato un anello simbolico e mi ha chiesto di sposarlo. Tutto in aeroporto in mezzo ai turisti. Diciamo che mi sono un po’ autoproposta, però ho detto di sì e quindi la proposta c’è stata davvero. Sono tanto emozionata“.