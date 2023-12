Chiara Nasti contro gli uomini che criticano le sue borse: “Siete dei finti etero”

Chiara Nasti si è scagliata duramente contro gli uomini che criticano le sue borse sui social, accusandoli di essere dei finti etero. La moglie del 28enne centrocampista e attaccante della Lazio e della nazionale italiana di calcio Mattia Zaccagni non è nuova a questi sfoghi social. Ha tantissimi followers, ma anche tanti haters. In molti l’accusano di ostentare il suo stile di vita lussuoso e sfrenato. Lei dopo l’ennesima critica sulle borse ha perso la pazienza.

La fashion blogger e influencer ha esordito così: “Se il mio intento fosse stato far vedere la borsa (due scatole, ormai mi hanno annoiata pure le borse ) cosa va a togliere a tutta sta gente che piange sotto le mie foto? Ma cosa più sconvolgente sono gli uomini (chiamiamoli così va) perché si ossessionato da ste Chanel/hermes? Siamo nel 2024 quasi potete metterle anche voi se tanto vi piacciono e io non credo che un uomo sano la prima cosa che gli passi in mente è porre l’attenzione sulla mia borsa tutte le volte. Per quanto riguarda le donne non mi sconvolge, sono cose che piacciono a tutte e il desiderarle scatena rabbia in alcune. Ma i ragazzi (uomini non lo siete) mi fanno scompisciare”.

Per poi aggiungere: “Comunque la spiegazione l’ho trovata e sempre saputa. Fate finta di essere etero e dovete scaricare questa frustrazione sulle donne. Vi nascondete dietro ste povere ragazze con la scusa “sono fidanzato”. Ma secondo voi non l’abbiamo ancora capito? Venite a insultare pesantemente le donne. A pro di che? Perché? Qual è il motivo? Perché fare il commento dicendo ‘sei tutta finta’, ‘ostenti le borse’, ‘cose che compra tuo marito’? Che commenti da vero uomo so?”.

Per poi sottolineare: “E non mi si venga a usare scusa dell’omofobia proprio a me. Che tutti i miei amici sono gay. Ma sono amici gay con gli attributi sotto! Gay che commenti del genere se li sognano e li vedono allo stesso modo mio. La pensiamo uguale. Siete una vergogna, prendete coraggio e fate quello che vi sentite di fare, piuttosto che insultare le ragazze. Si vede dalle vostre facce che siete angosciati e provate senso verso le donne con questi commenti”.

La moglie di Mattia Zaccagni ha poi concluso così: “Se mio marito facesse un commento del genere penso che lo lascerei. Se scrivesse queste cose sarebbe scioccante. Lui piuttosto guarda la bella donna che c’è in foto e non la borsa”.

Inutile dire che il suo sfogo social si è prestato a un’altra ondata di critiche e polemiche sui social…