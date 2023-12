Mara Venier lascia Domenica In? Il direttore Rai: “La prossima edizione è tutta da inventare”

Mara Venier lascerà Domenica In? La Signora della Domenica andrà definitivamente in pensione dopo quest’ultima edizione del famoso e longevo programma della televisione pubblica? Questa sarà davvero la sua ultima edizione al timone di Domenica In? Il direttore Rai ha lasciato intendere questa ipotesi nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. Il direttore dell’intrattenimento daytime della Rai Angelo Mellone ha affermato: “La prossima Domenica In sarà tutta da inventare, bisogna vedere che succederà con Mara Venier che è una fuoriclasse. Il programma resiste, la concorrenza ha saputo costruire un’offerta fortissima. La domenica va ripensata con un’offerta composta da cronaca e intrattenimento, magari a segmenti”.

La concorrenza Mediaset con Amici di Maria De Filippi e Verissimo sta impensierendo il direttore Rai che, fra le tante novità in palinsesto, ha inserito anche La Volta Buona di Caterina Balivo. “Quel programma è in crescita – ha detto Mellone -. Ogni mese registra un segno più, migliora siamo a 70 puntate su 200. Per costruire un programma competitivo ci vuole tempo, l’ascolto si rafforza, non sempre partire più bassi vuol dire che sia un flop“.

La celebre presentatrice tv Mara Venier aveva affrontato l’argomento durante un’intervista a La Presse a settembre: “Questo è l’ultimo, ragazzi davvero questo è l’ultimo. No ragazzi dai basta. Già quest’anno ero molto indecisa, però poi alla fine ho continuato. Questo programma è il mio punto debole, quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no. Sono ormai 15 edizioni, siamo arrivati a questo bel traguardo, un record, sono una matta. Amo profondamente questa trasmissione, negli ultimi 5 anni è sempre cresciuta, abbiamo fatto ascolti meravigliosi”.

La regina della domenica televisiva Mara Venier aveva concluso: “Tutto pur avendo un competitor dall’altra parte che è forte ed è Maria con Amici. Nessun incubo però, mi regala sempre tante soddisfazioni questo programma. Il mio gruppo è sempre quello, squadra che vince non si cambia. Sappiamo ormai cosa dare al nostro pubblico. Ovvio, c’è un grande lavoro, una grande fatica da fare perché si lavora tutti i giorni. Si comincia il lunedì a lavorare. Però i risultati arrivano e siamo tutti soddisfatti. Poi c’è la puntata sanremese e lì mi diverto come una matta. Io amo la musica e quindi sono sempre felice e quello per me è un premio”.

Sarà davvero così? Oppure zia Mara cambierà nuovamente idea? Noi speriamo di sì. Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!