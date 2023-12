“Sono cambiata molto dopo la rottura con Daniele Dal Moro“, Oriana Marzoli è un fiume in piena sui social network. Dopo l’ennesima e sfiancante separazione, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno deciso di raccontare tutto ai loro fan senza risparmiare proprio nulla. L’ex personaggio di Uomini e Donne ha spiegato che Oriana le ha detto che le ha rovinato la vita: “Dovevo andare a Madrid per Natale, avevo comprato il biglietto d’accordo con Oriana. Poi lei mi ha lasciato, mi ha detto di non cercarla più. Che le ho rovinato la vita, che le da fastidio perfino la mia voce e che vorrebbe morire piuttosto che stare con me”. La replica della influencer venezuelana non si è fatta attendere.

L’ex concorrente del Gran Hermano Vip Oriana Marzoli ha spiegato in un video pubblicato sul suo canale YouTube: “Per quanto riguarda l’amore sono cambiata molto anche a seguito dell’ultima esperienza che ho avuto in Italia. Come sapete, ho avuto un’ex con cui ho passato momenti difficili. Ero molto innamorata, ma sono stata davvero male. Avrei voluto che non fosse stato così drammatico. Le relazioni non dovrebbero essere sempre una montagna russa di emozioni, con alti e bassi tutto il tempo. Non è sano, non è normale. Anche se è molto coinvolgente. Può essere difficile trovare una persona con cui ti senti bene. Se vedi qualcosa di troppo monotono, di troppo tranquillo, dici: “Ah che noia! Mi mancano le emozioni!”. Ma le emozioni non possono essere una giostra di alti e bassi, di “sto benissimo” o “sto male”. Mi dispiace che i fan si affezionano e c’è un legame con la coppia perché piace molto, è l’idillio, quello che tutti vorrebbero. Pensano che tutto ciò che vedono sui social media sia reale. E non parlo solo di me, ma in generale”.

E poi ancora: “Evidentemente le colpe non sono solo di una persona. Sono di entrambi, in misura maggiore o minore, va bene. Ma sempre di due persone, è impossibile che una persona sia completamente cattiva e l’altra completamente buona. Bisogna imparare a fermarsi e dire “cosa vuoi tu per la tua vita, cosa ti rende davvero felice?”. E non sto parlando dei momenti belli. Sto parlando di che tipo di persona ti rende felice, che tipo di reazioni puoi permetterti. Quello che so è che ho molta pazienza, molta resistenza, ma non voglio commettere lo stesso errore di allungare una cosa che fa male ad entrambe le parti. Sono maturata molto anche nel modo di separarmi e allontanarmi”.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli torneranno di nuovo insieme per l’ennesima volta dopo le feste natalizie? Molti fan dell’ex coppia vip sperano proprio di sì. E voi, cosa ne pensate?