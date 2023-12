Mattino di luce dei Subsonica: testo e video ufficiale della canzone

Mattino di luce dei Subsonica è già disponibile da ieri in radio e su tutte le piattaforme digitali e anticipa il decimo album in studio “Realtà Aumentata”, in uscita il 12 gennaio 2024. Si tratta di un brano da ballare tra suggestioni italo-dance e distorsioni space-rock, tra percussioni acustiche, fiati e sintetizzatori. Prodotta da Max Casacci e Subsonica, registrata all’Andromeda Studio Torino e mixata a Londra da Marta Salogni (che ha collaborato fra gli altri con Depeche Mode, Bjork, Bon Iver). Il singolo parla della necessità di una trasformazione: da una condizione di instabilità e disagio verso la ricerca di un equilibrio e di pace. Inoltre accarezza anche un argomento più specifico: il percorso che porta una persona a liberarsi dal ruolo di genere che è stato attribuito alla nascita, per arrivare a vivere pienamente nel genere in cui si identifica.

Mattino di luce dei Subsonica: il testo

E il giudizio degli altri

è una nebbia cattiva

come un’ombra che striscia

piano piano dentro te

O è deludere un piano

un grido in fondo al silenzio

della prigione di un corpo

che non è quello che sei

e ogni notte è più forte

il pulsare di un sogno

cambiamento di tutto

è una metamorfosi

In un collasso di luce

per una stella che nasce

dal gioco stabile

di masse gelide

cercando un giorno di pace

quando un mattino di luce

trasformerà la tua voce

che si libererà in nuove densità

di quell’amore che tace

Come passaggio di forma

da nebulosa a una stella

come da bruco a farfalla

un pianeta che non c’è

come trovare il coraggio

odissea nello spazio

di un cratere profondo

di quel corpo che non sei

In un collasso di luce

per una stella che nasce

dal gioco stabile

di masse gelide

cercando un giorno di pace

quando un mattino di luce

trasformerà la tua voce

che si libererà in nuove densità

di quell’amore che tace

In un mattino di luce

in un mattino di luce

In un collasso di luce

per ogni stella che nasce

per chi ti aiuterà

e per chi ascolterà

tutto il tuo amore che tace.

Mattino di luce dei Subsonica: il video ufficiale della canzone