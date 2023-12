Sanremo 2024, ultime news e anticipazioni. Il celebre e amatissimo conduttore di mamma Rai Amadeus ha confermato la rottura del rapporto professionale con il famoso e potente manager Lucio Presta proprio a un mese e mezzo dall’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo. Perché? Che cosa è successo? Italia Oggi aveva rivelato: “Alla base di tutto ci sarebbero delle divergenze lavorative e professionali che erano iniziate l’anno scorso e che il Festival ha accentuato. Amadeus si è sentito libero di lavorare sempre più in autonomia, non solo sulla selezione dei cantanti“.

Che cosa è successo tra Amadeus e Lucio Presta? Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo non è voluto entrare nei dettagli della questione durante la conferenza stampa de L’Anno Che Verrà, ovvero il classico concerto di Capodanno che condurrà stasera su Rai1 per il suo nono anno consecutivo.

FESTIVAL DI SANREMO 2024: TUTTI I CANTANTI IN GARA

Amadeus ha spiegato: “Lucio Presta? Il rapporto si è chiuso e Lucio Presta sa i motivi, alle persone non interessano. Guardiamo al futuro e non al passato. I problemi, li abbiamo già affrontati insieme e non mi sembra adatto parlarne in una conferenza”.

In merito alla kermesse canora nazional popolare, il noto conduttore tv della Rai ha asserito: “Riguardo Sanremo, ho sempre pensato che la musica italiana deve essere in gara e che le canzoni in gara sono la parte più importante del Festival. Per invertire la tendenza di avere i cantanti superospiti italiana in gara, c’è voluto un po’ di tempo ma neanche troppo. Non c’è una classifica, è una festa. Sanremo smuove la discografia, l’importante è esserci, non si entra vincitori e si esce sconfitti, si è tutti vincitori”.

FESTIVAL DI SANREMO 2024: PROBABILI VINCITORI, QUOTE E SCOMMESSE

Sul Capodanno di stasera in Rai ha rivelato: “Riguardo il cast, ho cercato di portare nomi importanti nei vari generi, un po’ come faccio per Sanremo. Dalla tradizione, come i Ricchi e Poveri e Romina Power, a cantanti da classifica, come Annalisa o The Kolors. Mi piace unire tanti mondi musicali. Ci sarà tanta energia e voglia di cantare. Cerco canzoni che il pubblico già conosce e che canterà. Già dalle prove, abbiamo visto l’energia e la passione della città di Crotone”.