Fabrizio Corona su Fedez e Chiara Ferragni: “Tre querele, mi hanno chiesto un milione”

Fabrizio Corona è tornato a parlare di Fedez e Chiara Ferragni nel corso dell’ultima puntata del Peppy Night. L’ex agente dei paparazzi italiani ha rivelato al conduttore Peppe Iodice che avrebbe dovuto risarcire i Ferragnez per un milione di euro, ma che alla fine c’è stato un accordo: lui non avrebbe più parlato di loro, che dall’altra parte avrebbero ritirato le querele. Ora il controverso e chiacchierato personaggio televisivo e imprenditore ha rotto il muro del silenzio poiché il caso del Pandoro Gate è diventato di dominio pubblico da giorni, come se fosse l’unico grosso e reale problema per i cittadini italiani.

Dopo aver sollevato un polverone mediatico e giudiziario incredibile sullo scandalo calcioscommesse in Italia, ora Corona si è sbilanciato sui Ferragnez: “Qui abbiamo un enorme problema con loro. Il mio avvocato Ivano Chiesa mi ha chiamato dicendomi che la pena era finita, ma che il problema erano tre querele dei Ferragnez. Una perché avevo dato loro degli ebeti, alla fine mi avevano chiesto un milione, sempre quel milione che gira. Quel milione lo volevano da me. Sempre un giro. Alla fine però abbiamo firmato un accordo in cui io non avrei più parlato di loro e loro avrebbero ritirato la querela. Ma a questo punto c’è un però. Oggi questo del pandoro è un fatto di cronaca nazionale. Quindi non è che loro possono obbligarmi a non commentare e a non dire la mia, ciò che penso su un fatto di rilevanza nazionale”.

Il controverso personaggio tv Fabrizio Corona ha spiegato: “Io ho commesso le estorsioni all’interno del mio lavoro, ma ho pagato e anche tantissimo. Qui il Codacons ha presentato 104 esposti. Perché qualsiasi persona che ha comprato il pandoro può denunciare di essere stata truffata. Quindi eliminiamo le polemiche e il gossip. A me hanno indagato per ogni cosa che ho fatto. Io ora non esprimo giudizi, però mi aspetto l’intervento della magistratura. Perché se non interviene c’è qualcosa che non va. Dovrebbero aprire un procedimento. Lei ha detto che impugnerà la sentenza”.

Per poi concludere: “Lui ha attaccato la cosiddetta non giornalista, siamo arrivati ad un livello dove hanno toccato il fondo. Però chi è furba adesso è la Meloni. Quello che dovrebbero fare i Ferragnez? Secondo me sarebbe meglio che non parlassero sui social almeno per un mese”.