Barbara d’Urso non gradita alla Rai del Governo Meloni?

Barbara d’Urso non è al quanto gradita alla Rai del Governo presieduto da Giorgia Meloni? Il rumor è stato diffuso da TvBlog: “Secondo quanto apprendiamo, che il destino televisivo dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5, almeno fino a quando sarà in carica questa governance, non sarà in Rai. I palinsesti della prossima stagione televisiva verranno confezionati ancora da questi dirigenti e ad oggi pare davvero che non ci sia nessuna intenzione da parte di questa Rai di ingaggiare Barbara d’Urso per la prossima stagione televisiva”.

Il contratto che lega l’ex dottoressa Giò al Gruppo Mediaset di Pier Silvio Berlusconi è terminato il 31 dicembre 2023. Il suo futuro televisivo potrebbe essere anche su La7, Tv8 o nel gruppo Warner Bros Discovery.

L’ex presentatrice del Grande Fratello e di Domenica Live ha più volte detto che non è tempo per andare in pensione. Carmelita come prima cosa potrebbe sbarcare in Rai. In primis alla collega e amica Mara Venier a Domenica In. La celebre conduttrice Rai ex ed attrice veneziana aveva detto di aver già invitato la collega: “Ho chiesto se le va di venire. Però il suo contratto scade a fine anno, quindi è probabile che venga. Spero che accetti il mio invito. Devo dire che mi piacerebbe molto ospitarla“.

Anche Francesca Fagnani la ospiterebbe molto volentieri nella nuova edizione di Belve in partenza ad inizio 2024: “Se la vedrete in una della prossime puntate? Lei è sempre la benvenuta a Belve e non certo da adesso. Come scelgo gli ospiti del programma? La popolarità da sola non basta. Cerco persone fuori dal comune e che abbiano qualcosa da raccontare. Poi bisogna che siano anche divisivi. Di sicuro i personaggi che ho intervistato non erano banali“.

Qualche mese fa Antonio Ricci aveva spiegato di aver avanzato una proposta a Barbara d’Urso. “Ho avuto modo di sentire Barbara per chiederle di partecipare alla prima puntata – aveva raccontato il fondatore e autore principale di Striscia la notizia -, entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore. Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo”.

In merito alla sostituta di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, Myrta Merlino, Antonio Ricci aveva rivelato: “Non sono ancora riuscito a vederla. Ma non l’ho mai seguita, so solo che è la fidanzata di Tardelli. Sostituisce Barbara d’Urso che sembrava un pilastro di Mediaset”.