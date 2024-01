Fabrizio Corona fa outing: “Quattro calciatori dell’Inter sono gay”

Fabrizio Corona ha fatto outing su quattro calciatori dell’Inter. Durante il Peppy Night show il controverso e chiacchierato personaggio televisivo e imprenditore ha rivelato che nell’Inter ci sono almeno quattro calciatori gay: “Io non ho fatto i nomi dei giocatori dell’Inter per la faccenda del calcio scommesse, però posso fare un’altra rivelazione. Riguarda una cosa diversa dalle scommesse e ora la dico qui. Nell’Inter ci sono quattro calciatori gay! Per esempio? Ti dico qualcosa in più. Sono quattro calciatori della formazione titolare addirittura, questo è un dettaglio non da poco fidati. Quattro su undici sono gay“.

A fine agosto il famoso e popolare imprenditore, personaggio tv e influencer Fabrizio Corona aveva fatto outing all’attuale calciatore dell’Inter nonché campione del mondo con la nazionale francese, Benjamin Pavard.

Dopo aver dato il via all’inchiesta calcio scommesse, l’ex concorrente del reality show La Fattoria aveva raccontato al suo giornale Dillinger News: “Ho deciso di muovermi nel retro mondo del calcio per svelare le tante storture che vi si nascondono. Non solo scommesse, ma c’è ben altro. Parleremo presto, per esempio, di calciatori gay e del perché nessuno di loro ha mai svelato pubblicamente di esserlo. Cosa lo impedisce? Cosa fa sì che si nascondano. Fino ad oggi solo l’ex sampdoriano Jakub Jankto ha avuto il coraggio di farsi avanti”.

E poi ancora: “Come ho detto queste informazioni mi arrivano da una persona ben introdotta nel mondo del calcio e fanno parte di un dossier che è stato raccolto nel tempo. L’11 ottobre 2023, avevo anticipato durante la diretta del canale twich di tvplay.it, che avrei rivelato i nomi di altri calciatori che sono affetti da ludopatia. Un male, che posso assicurarvi, colpisce molti più atleti di quanto si sia detto fino ad oggi”.

Per poi concludere: “Un informatore mi ha rivelato che un calciatore scommetteva sulla partita della sua squadra in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima”.

