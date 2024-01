Grande Fratello ultime news: Beatrice Luzzi si ritira per lutto, televoto annullato

Grande Fratello ultime news: Beatrice Luzzi si è ritirata dal reality show di Canale 5 per lutto. Il padre dell’assoluta e unica protagonista dell’edizione 2023/2024 del reality show di Mediaset è venuto a mancare. Lo scorso mese Beatrice era uscita temporaneamente dalla Casa più spiata d’Italia per problemi di salute del padre. Ora purtroppo è arrivata questa terribile notizia per la vincitrice morale del GF che ha prontamente abbandonato il gioco. Televoto annullato poiché questa settimana l’ex attrice di Vivere era in nomination insieme a Federico Massaro, Rosanna Fratello e Monia La Ferrera.

Il Grande Fratello ha comunicato attraverso i suoi canali social ufficiali che il televoto è stato annullato e tutti coloro che avevano espresso il proprio voto attraverso sms nella sessione annullata verranno rimborsati: “A causa dell’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa di Grande Fratello, il televoto è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. Grande Fratello”.

A tal proposito la produzione si è stretta in un abbraccio forte alla nota attrice: “La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Beatrice in questo momento di grande dolore. Grande Fratello“.

Una terribile perdita per Beatrice. Secondo tantissimi telespettatori e fan del Grande Fratello è uscita l’unica concorrente meritevole della vittoria finale che ha dato tutta se stessa al reality show condotto dal giornalista e presentatore televisivo Alfonso Signorini.