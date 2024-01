Samira Lui dopo il Grande Fratello Vip è stata promossa valletta a La Ruota della Fortuna. Il sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino, Dagospia, ha analizzato la questione: “La sua avvenenza [di Samira, ndr] deve aver colpito i vertici di Mediaset che, dopo averla ammirata come concorrente al GF Vip, l’hanno scelta per affiancare Gerry Scotti alla conduzione de La Ruota della Fortuna. Le malelingue sostengono che la promozione di Samira sia stata una decisione presa direttamente da Pier Silvio Berlusconi“.

Dagospia ha poi aggiunto: “Una bellezza tale, d’altronde, è accecante anche per chi ha gli occhi, e il cuore, altrove. Il figlio del Cavaliere, infatti, è legato da più di 20 anni a Silvia Toffanin e solitamente è piuttosto restio a prestarsi a selfie e scatti informali. Stavolta invece Pier Silvio ha ceduto al fascino della bella italo-senegalese e si è fatto fotografare avvinghiato a lei durante il brindisi di Natale con i dipendenti del Biscione. Chissà se la stima professionale mostrata da Pier Duri a Samira, con annesso abbraccio polipesco, abbia infastidito Silvia Toffanin. Ah, non saperlo…”.

Per poi concludere: “Come avrà preso Pier Silvia Toffanin lo sbarco a Mediaset della bonissima Samira e la stima dimostratale da Pier Dudi? […] Chi la conosce, la descrive come una gnocca con la testa. Non sarebbe insomma una pupa da esposizione. Sa stare a tavola, sa come tenere le posate e con i giornalisti si mostra umile. Al GF Vip si aspettavano che una bonazza di tali fattezze scatenasse il delirio sentimentale nella Casa e invece ha mantenuto un profilo basso: zero scandali. Samira vive a Napoli con il fidanzato Luigi Punzo, conosciuto a Formentera, e dietro gli occhi da micia nasconde una determinazione d’acciaio. Dicono“.

Sui social infatti, Samira Lui e Luigi Punzo pubblicano diversi scatti della loro travolgente storia d’amore. Auguri!