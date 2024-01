Caruso: Max Kibardin è il nuovo direttore creativo

Caruso, ultime news e scoop: Max Kibardin è il nuovo direttore creativo del noto marchio italiano di abbigliamento maschile. Nato in Russia nel 1976 ma italiano d’adozione, il fashion designer ha studiato architettura a Mosca e moda all’Istituto Marangoni di Milano. Scoperto da un agente di modelli a Mosca, decide di tentare la fortuna a Parigi, ottiene un lavoro con Karl Lagerfeld e s’innamora della moda.

Kibardin ha affinato le sue capacità e si è costruito una solida reputazione internazionale da quando ha lanciato la sua linea di scarpe nel 2005. Già da alcune stagioni, collabora alla realizzazione delle collezioni Caruso, esaltando l’estetica e le tendenze del brand con la creazione di un guardaroba che sfida con gentilezza irriverente i codici dell’abbigliamento formale maschile.

“Sono onorato di essere entrato a far parte di una realtà come Caruso – commenta il designer – senza dubbio tra i leader di settore ed eccellenza made in Italy dove heritage creativo e savoir-faire si uniscono alla perfezione, per dare vita ad un capo unico nel suo genere per stile, qualità e attenzione ai dettagli. Un laboratorio di eccellenza, capace di implementare ogni idea creativa in modo sofisticato e raffinato. Ho accettato con entusiasmo questa nuova sfida. Ringrazio Marco Angeloni per avermi coinvolto, con la sua visione innovativa ed elegante, in questo progetto molto stimolante per me”.

“Sono estremamente felice di lavorare con Max e gli sono grato per il prezioso contributo che sta apportando all’evoluzione e crescita del marchio Caruso – aggiunge il presidente e ceo di Caruso, Marco Angeloni -. È un piacere collaborare con un professionista di grande sensibilità, praticità e velocità unite ad un gusto fresco, originale e sempre raffinato, perfetta lettura della eleganza che ci contraddistingue”.

