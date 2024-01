Isola dei famosi 2024: Pier Silvio Berlusconi vuole Vladimir Luxuria alla conduzione al posto di Ilary Blasi?

Isola dei famosi 2024: ultime news e anticipazioni. Il vice presidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi vuole Vladimir Luxuria alla conduzione al posto di Ilary Blasi? Proprio come era successo con Alfonso Signorini che da opinionista (all’epoca al timone del GF Vip c’era proprio Ilary Blasi) è stato poi promosso a conduttore del Grande Fratello Vip? Lo scoop è stato lanciato in esclusiva dal sito di attualità e gossip, Dagospia: “Che la de-trashizzazione del Biscione avrebbe spazzato via dal timone dell’Isola dei Famosi, anche Ilary Blasi, travolta dallo tsunami di corna & rolex con Totti, viene data dagli addetti ai livori televisivi per certa, certissima… anche perché l’ultima edizione non ha entusiasmato granché lo share. Aggiungere poi lo sbigottimento di Piersilvio nel trovarsi una Ilary trasformata in un mascherone di filler, a metà tra Cicciolina e Ilaria Trump“.

E poi ancora: “Salutame Ilary! diventa poi probabile quando, a metà del novembre scorso, Netflix mette in circolazione il trailer di Unica. Un docufilm che irrita non poco l’erede di Silvio, considerando la piattaforma americana in streaming concorrente alla Infinity Tv di Mediaset. Una decisione, quella di sbarcare su Netflix, da accreditare all’agente che guida la carriera di Ilary, Graziella Lopedota, manager abile e spigolosa e assai protettiva verso i suoi artisti (Michelle Hunziker, Silvia Toffanin, Aurora Ramazzotti, Ambra Angiolini, Nicola Savino, etc.), quando comprende che la sua assistita è finita nella black list di Piersilvio”.

Dagospia ha aggiunto: “Certo, il docufilm Unica è più fasullo delle labbra ripiene di botox di Ilary, squaderna una gran quantità di fiction a suo uso e consumo (unica a non sapere della sessualità compulsiva del Pupone), ma trasformandola in salice piangente, ora ironica, ora fregnona, ora familiare; lacrimevole ritratto di moglie tradita da quel trivellone del marito che le frega pure le borzette di Hermes e le scarpe di Gucci, serve per rialzare le azioni di Ilary e riverginare l’immagine tottizzata di corna ambulanti e di rolex trafugati; quel trash coatto che Piersilvio non vuol più vedere sugli schermi di Mediaset”.

LUCA DI CARLO VERSO L’ISOLA DEI FAMOSI 2024?

E ancora: “La doccia gelata arriva ai primi di dicembre, durante una conferenza stampa. Assediato dalle domande sul ritorno di Ilary a capo dei naufraghi della fama perduta, il primogenito del Cavaliere dichiara sibillino: ‘…l’intenzione, a oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo’. Però: ‘Dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere’, sottolineò il Berluschino. Alle domande dei cronisti su Unica il figlio del Cav, che detesta Netflix, non la tocca piano: ‘Non l’ho visto. Un documentario su divorzio e corna, vi prego. Che poi, povera Ilary… Ognuno vive le proprie questione personali, soprattutto quel tipo di vicende, che sonno sempre pesanti e difficilissime, come crede. Non giudico le persone’. Anche il rapporto d’amicizia che lega l’ex signora Totti e la vicentina Silvia Toffanin, fin da quando sgambettavano in abitucci succinti come Letterine di Gerry Scotti, tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, non pare più così saldo”.

E infine: “Magari l’ex letterina era a conoscenza del progetto di Piersilvio di far fare un numero zero per la conduzione dell’Isola dei famosi a Vladimir Luxuria, già opinionista nelle ultime due edizioni della Blasi (è la stessa operazione che avvenne quando Blasi venne sostituita dal suo opinionista Alfonso Signorini al Grande Fratello). Ora tutto dipende dalle doti professionali del 58enne Vladimir Guadagno, ex membro della Camera dei deputati: se riusciranno a eccitare Piersilvio, allora per l’ex signora Totti non resta che pettinare le bambole”.

Come andrà a finire. Lo scopriremo molto presto. Stay tuned su iGossip.it!