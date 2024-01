Beatrice Luzzi tornerà in gioco come concorrente del Grande Fratello durante la puntata di stasera del reality show di Canale 5. L’assoluta e indiscussa protagonista dell’edizione 2023/2024 del programma tv di Mediaset, condotto dal giornalista e presentatore televisivo Alfonso Signorini, tornerà in gara dopo aver lasciato per alcuni giorni la Casa più spiata e famosa d’Italia in seguito alla morte e ai funerali del padre. La notizia è ufficiale ed è stata comunicata dalla trasmissione del Biscione attraverso i profili social ufficiali.

Il Grande Fratello ha annunciato attraverso un comunicato stampa: “Questa sera Beatrice rientrerà nel loft di Cinecittà dopo la scomparsa del padre. Sarà proprio lei a spiegare i motivi della scelta di rientrare in gioco“.

La notizia ha già spaccato in due il popolo del web e l’opinione pubblica fra favorevoli e contrari. C’è chi sostiene che sia immorale rientrare al Grande Fratello dopo un lutto del genere e chi invece che sia giusto perché è un lavoro e “tutte le persone normali dopo un lutto rientrano a lavorare“.

Una scelta ampiamente condivisibile che noi apprezziamo molto per tanti motivi. Beatrice Luzzi ha trainato quasi da sola questa edizione del Grande Fratello che è apparsa più noiosa e deludente che mai. Merita di vincere questa edizione perché ha dato sempre il massimo, senza tirarsi mai indietro.

Un personaggio molto forte, ma al tempo stesso una concorrente temuta da quasi tutti i coinquilini della Casa del GF. Per tantissimi telespettatori del Grande Fratello è l’unica concorrente che dovrebbe vincere questa edizione del reality perché fin dal suo debutto ha dimostrato di essere una donna schietta, determinata e con una personalità molto forte.

E voi che cosa ne pensate del suo ritorno al GF dopo i funerali del padre? Secondo voi, vincerà questa edizione del GF oppure come dicono in molti dovrà rispettare una presunta clausola contrattuale che la legherebbe al reality fino a febbraio? Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!