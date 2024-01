Roberta Morise ed Enrico Bartolini presto sposi: matrimonio in arrivo

Roberta Morise ed Enrico Bartolini presto sposi. Dopo aver archiviato love story con diversi personaggi famosi del jet set italiano, la 37enne conduttrice televisiva e showgirl calabrese è tornata a splendere in amore grazie a un vero e proprio colpo di fulmine. La loro è una favola d’altri tempi. In pochissimo tempo sono arrivate due notizie bellissime per i fan della coppia vip: la gravidanza e la proposta di matrimonio.

L’ex valletta de L’eredità e I migliori anni ha annunciato di essere incinta lo scorso mese nel salotto tv di Caterina Balivo, La volta buona. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Roberta Morise è in dolce attesa di un maschietto che si chiamerà Gianmaria. Per lei si tratterà del primo figlio. Per lo chef pluristellato si tratterà del quarto figlio. Lui ha già tre figli (Tommaso, 15 anni, Giovanni, 10, e Vittoria, 8) nati da un precedente matrimonio. Il più sorpreso di quello che è accaduto in questi ultimi mesi è proprio lo chef: “Mi sono innamorato, non pensavo potesse succedere. L’amore è una magia”.

Dopo l’annuncio della gravidanza, Enrico Bartolini ha voluto sorprese la sua dolce metà con una proposta di matrimonio davvero molto romantica. Durante un bellissimo ed entusiasmante viaggio a Dubai, lui le ha chiesto di sposarlo. Alcune immagini e video sono stati condivisi su Instagram Story.

In un video social viene immortalato il panorama della metropoli che è davvero spettacolare. Subito dopo la proposta di nozze da parte dello chef, Roberta ha voluto condividere questo grandissimo momento di gioia e festa con i suoi follower mediante un’immagine che non ha lasciato alcun dubbio: una fotografia dell’anello al dito con la didascalia “Sì, lo voglio”.

Ora c’è grande attesa per la data del fatidico “sì”. Secondo diverse indiscrezioni che trapelano in Rete, la coppia dovrebbe convolare a nozze in piena estate. Il mese del matrimonio dovrebbe essere proprio agosto.

Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!