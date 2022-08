3 livelli di Matteo Faustini: testo e video ufficiale della canzone

3 livelli di Matteo Faustini analizza, con un sound prettamente elettropop, l’essere umano, diviso su tre livelli: testa, cuore e istinto. Una canzone che implicitamente fa riferimento all’attualità, in cui gli esseri umani, in questo particolare momento, dovrebbero ascoltare di più il cuore senza dover andare l’uno contro l’altro. Ecco testo e video ufficiale della canzone.

3 livelli di Matteo Faustini: il testo

Siamo fatti da tre livelli

la testa comanda

poi chiama il cuore

che invece la condanna

terzo è l’istinto

e ci riempie sotto la pancia

ma poi non ci sazia

mani, abbiamo quasi tutto

ma vogliamo anche quasi

coscienze sporche c

he si lavano le mani

la verità fa troppo male

si ma una bugia di più,

una bugia di più

nooooo, nooooo

Siamo esseri umani

contro esseri umani

ci serve un cuore un po’ più grande

ah ah ah più grande

non senti che piange

ah ah ah ci serve, serve, serve

un cuore un po’ più grande

ah ah ah più grande

non senti che piange

ah ah ah

cuore, istinto oppure logica

cuore, istinto oppure logica

Siamo come zanzare

che si succhiano a vicenda

sopravvissuti alla prima e seconda guerra

al terzo giro, girotondo, casca il mondo

tutti giù per terra

mani, le mano non sono da leggere ma dare

il mondo è una pulce nel cordone ombelicale

la verità fa troppo male

si ma una bugia di più, una bugia di più

nooooo, nooooo

Siamo esseri umani

contro esseri umani

ci serve un cuore un po’ più grande

ah ah ah più grande

non senti che piange

ah ah ah ci serve, serve, serve

un cuore un po’ più grande

ah ah ah più grande

non senti che piange

ah ah ah

cuore, istinto oppure logica

cuore, istinto oppure logica

E siamo noi contro di noi

E siamo noi

E siamo noi contro di noi

E siamo noi.

ci serve un cuore un po’ più grande

ah ah ah più grande

non senti che piange

ah ah ah ci serve, serve, serve

un cuore un po’ più grande

ah ah ah più grande

non senti che piange

ah ah ah

cuore, istinto oppure logica

più grande

non senti che piange

cuore, istinto oppure logica

cuore, istinto oppure logica.

3 livelli di Matteo Faustini: il video ufficiale della canzone