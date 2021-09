Achille Lauro rinvia il suo Live Tour al 2022

Achille Lauro ha rinviato nuovamente il suo Live Tour al 2022 a causa del perdurare della pandemia di Covid-19. I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti. Il tour durante il quale Achille Lauro interpreterà Achille Idol Immortale (“Icona, punkrocker, popstar, l’alter-ego che torna dal passato dopo essere stato crocifisso per risorgere ad icona Glam. Concettuale, oltre il maschile e il femminile, oltre gli schemi omologati di una sessualità di genere”, dal comunicato ufficiale), inizialmente previsto ad ottobre 2020 e già posticipato ad ottobre di quest’anno, è stato rinviato a maggio dell’anno prossimo.

ACHILLE LAURO LIVE TOUR 2022: LE NUOVE DATE

Venerdì 6 Maggio 2022 – Milano – Lorenzini District (recupero del 17 ottobre 2020 e del 16 ottobre 2021)

Lunedì 16 Maggio 2022 – Venaria (TO) – Teatro della Concordia (recupero del 19 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2021)

Giovedì 19 Maggio 2022 – Cesena – Nuovo Carisport (recupero del 22 ottobre 2020 e del 21 ottobre 2021)

Sabato 21 Maggio 2022 – Napoli – Casa della Musica (recupero del 24 ottobre 2020 e del 23 ottobre 2021)

Mercoledì 25 Maggio 2022 – Firenze – Tuscany Hall (recupero del 28 ottobre 2020 e del 26 ottobre 2021)

Venerdì 27 Maggio 2022 – Roma – Palazzo dello Sport (recupero del 30 ottobre 2020 e del 29 ottobre 2021)

Sabato 28 Maggio 2022 – Roma – Palazzo dello Sport (recupero del 31 ottobre 2020 e del 30 ottobre 2021).

LA DISCOGRAFIA DI ACHILLE LAURO

Album in studio

2014 – Achille Idol Immortale

2015 – Dio c’è

2016 – Ragazzi madre

2018 – Pour l’amour

2019 – 1969

2021 – Lauro



Album di cover

2020 – 1990

2020 – 1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band



EP

2015 – Young Crazy



Mixtape

2012 – Barabba

2012 – Harvard



Collaborazioni

2012 – Balo1 – Monopoli (feat. Achille Lauro)

2012 – Balo1 – Metall (feat. Achille Lauro)

2012 – Sisco Baltimora – Gotham City (feat. Achille Lauro & Sedato Blend)

2013 – Simon P & Crine J – Aquila bendata (feat. Louis Dee & Achille Lauro)

2013 – Simon P & Crine J – Transenne Pt. 2 (feat. Read, Sedato Blend, Muggio, Gogna, Achille Lauro, Caputo & Dr. Frigo)

2013 – Simon P & Crine J – Alla fine (feat. Achille Lauro)

2013 – Rasty Kilo – Soldi E Paura RMX (feat. Chicoria, Aban & Achille Lauro)

2013 – A.A. V.V., Genesi

2013 – The Night Skinny – Benedetti stronzi (feat. Achille Lauro & Tayone)

2013 – 3D – Grimey (feat. Achille Lauro)

2014 – Deleterio – Forse c’è (feat. Achille Lauro)

2014 – Dj Gengis – Crank (feat. Achille Lauro)

2014 – Fred De Palma – Notte da cafoni (feat. Achille Lauro)

2014 – Rasty Kilo – Marmi neri (feat. Achille Lauro)

2014 – Luchè – Ghetto Memories (feat. Achille Lauro)

2014 – The Night Skinny – La verità (feat. Achille Lauro, Luche, Johnny Marsiglia & Pat Cosmo)

2014 – The Night Skinny – Penso di me (feat. Achille Lauro)

2014 – The Night Skinny – Indian tweet posse (feat. Achille Lauro, Egreen, Johnny Marsiglia, Ensi, Noyz Narcos, Chicoria, Louis Dee, Er Costa, Clementino, Rocco Hunt)

2014 – Gemitaiz – Ci puoi riprovare (feat. Achille Lauro & Clementino)

2015 – Marracash – Don (feat. Achille Lauro)

2015 – BLOOD VINYL, MACHETE & Slait – Sua Eminenza (feat. Achille Lauro)

2015 – Saint – Bed & Breakfast (feat. Achille Lauro)

2015 – Sedato Blend & Read – Rimmel (feat. Achille Lauro & Chicoria)

2015 – Gemitaiz – Lo faccio bene (feat. Achille Lauro & Jack The Smoker)

2016 – Mr.Cioni – H.a.T.E.R. (feat. Achille Lauro)

2016 – Sfera Ebbasta – Ragazzi del blocco (feat. Achille Lauro)

2016 – MadMan – Occhiali da donna RMX (feat. Achille Lauro)

2016 – Gemitaiz – A me mi (feat. Achille Lauro)

2017 – Fred De Palma – 5.30 (feat. Achille Lauro)

2017 – Rischio – 09/15 (feat. Achille Lauro)

2018 – Emis Killa – Linda (Reloaded) (feat. Achille Lauro & Boss Doms)

2018 – OG Eastbull – Ballo del blocco (feat. Achille Lauro)

2018 – Noyz Narcos – R.I.P. (feat. Achille Lauro)

2018 – Gemitaiz – Keanu Reeves (feat. Achille Lauro)

2018 – Anna Tatangelo – Ragazza di periferia 2.0 (feat. Achille Lauro & Boss Doms)

2018 – No Face R.Y.C.H. – Trap (feat. Gow Tribe)

2018 – No Face R.Y.C.H. – Battiato (feat. Gow Tribe & Doglife)

2018 – No Face R.Y.C.H. – Oe (feat. Boss Doms)

2018 – No Face R.Y.C.H. – La banda dello Zoo (feat. Boss Doms, Don Joe, Gow Tribe & Dogslife)

2018 – No Face R.Y.C.H. – Lager (feat. Valè)

2019 – Frenetik&Orang3 – Maledetto Lunedì (feat. Achille Lauro)

2019 – Rocco Hunt – Mai Più (feat. Achille Lauro)

2019 – Mattway & Uzi Lvke – La Mala Educaciòn (feat. Achille Lauro)

2019 – Night Skinny – Mattoni (feat. Noyz Narcos, Shiva, Speranza, Guè Pequeno, Achille Lauro, Geolier, Lazza, Ernia, Side Baby & Taxi B)

2019 – Subsonica – Il Mio D.J. (feat. Achille Lauro)

2019 – Nahaze – Carillon (feat. Achille Lauro)

2020 – Joey – Dovrai (feat. Achille Lauro)

2020 – Annalisa – N.U.D.A (nascere umani diventare animali) (feat. Achille Lauro)

2020 – Paolo Palumbo – Quella notte non cadrà (feat. Achille Lauro)

2020 – Gemitaiz – Trap Emo Rmx (feat. Achille Lauro)

2020 – Elderbrook – Back To My Bed (feat. Boss Doms & Achille Lauro)

2021 – Fedez & Achille Lauro – Mille (feat. Orietta Berti)



Singoli

2013 – Scarpe coi tacchi 3 – La fine (feat. Martina May)

2013 – Bianco Natale (feat. Rasty Kilo)

2014 – Polanski



Da Achille Idol Immortale:

2014 – No Twitter

2014 – Real Royal Street Rap (feat. Marracash e Ackeejuice Rockers)

2014 – Scelgo le stelle (feat. Coez)



Da Dio c’è:

2015 – Ghetto Dance (feat. Gemitaiz)

2015 – Bonnie & Clyde

2015 – Ora lo so (feat. Marracash)

2015 – Playground Love (feat. Caputo)



Da Ragazzi madre:

2016 – CCL

2016 – Teatro & cinema

2017 – Ascensore per l’inferno (feat. Coez)

2017 – Ulalala (feat. Gemitaiz)



Da Pour l’amour:

2017 – Amore mi

2017 – Non sei come me

2018 – Thoiry Remix (feat. Gemitaiz, Quentin 40 e Puritano)

2018 – Midnight Carnival (feat. Gow Tribe e Boss Doms)

2018 – Ammò (feat. Rocco Hunt e Clementino)

2018 – Angelo blu (feat. Cosmo)

2018 – Mamacita (feat. Vins)



Da 1969 e 1969 – Achille Idol Rebirth:

2019 – Rolls Royce (feat. Boss Doms e Frenetik&Orang3)

2019 – C’est la vie

2019 – 1969 (feat. Boss Doms e Frenetik&Orang3)

2019 – Delinquente (feat. Boss Doms)

2020 – Me ne frego

2020 – 16 marzo (feat. Gow Tribe)

2020 – Bam Bam Twist (feat. Gow Tribe)

2020 – Maleducata



Da 1990:

2019 – 1990

Da 1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band:

2020 – Jingle Bell Rock (feat. Annalisa)



Da Lauro:

2021 – Solo noi

2021 – Marilù

2021 – Latte+