Adriana Volpe lancia una stoccata a Sonia Bruganelli: “C’è chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori”

Adriana Volpe ha lanciato una durissima stoccata a Sonia Bruganelli nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Le due ex opinioniste del famoso e popolare reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 6, non si sono mai sopportate e non vanno per niente d’accordo. Per quanto riguarda il GF Vip 7, Sonia Bruganelli è stata confermata invece Adriana Volpe no. Ora l’ex gieffina vip ed ex opinionista della sesta edizione del reality show di Mediaset si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

Adriana Volpe ha dichiarato al settimanale Nuovo: “Sonia Bruganelli? La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre – ha affermato l’ex concorrente del GF Vip 6 -. Però, vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più”.

Il portale ThePipol ha condiviso le dichiarazioni di Adriana Volpe, commentando così: “Noi di Pipol però aggiungiamo che forse tra gli errori di Adriana commessi durante la sua presenza al GF Vip ci sarebbe stato quello di cambiare pareri di pubblicità in pubblicità, di puntata in puntata, facendosi condizionare troppo dai social. Questo alla base il motivo dello stop al GF Vip“.

Opinione che la moglie del celebre showman e conduttore tv Paolo Bonolis ha condiviso, pubblicando su Twitter una serie di emoji divertite.

La guerra mediatico-social tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli procede senza esclusioni di colpi…

