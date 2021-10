Adriana Volpe ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con Roberto Parli dalle pagine del settimanale Oggi. Diverse volte l’ex concorrente e attuale opinionista fissa del Grande Fratello Vip 6 aveva evitato di affrontare l’argomento piuttosto spinoso e delicato. Ora la famosa conduttrice tv e showgirl Adriana Volpe ha deciso di aprirsi e ha rivelato che ha avuto condotte gravi e ha paura.

Adriana Volpe e Roberto Parli – Foto: Instagram

La mamma vip ha spiegato: “Mi sono impegnata alla massima riservatezza sul mio privato perché al centro di tutto c’è mia figlia, e mia figlia va tutelata. Purtroppo nell’ultimo anno e mezzo la mia vita è cambiata, mi sono separata da mio marito perché ha preso una direzione che non condivido e non mi appartiene. Ho cercato in tutti i modi di aiutarlo e riportarlo a gestire meglio la sua vita, ma oggi non lo riconosco più”.

Per poi aggiungere: “Ha avuto delle condotte gravi, ha problemi da risolvere, ma ritengo che la cosa migliore sia permettere a lui di risollevarsi e trovare un suo equilibrio… è fondamentale tutelare Gisele: questo significa cercare di proteggerla anche da una sovraesposizione mediatica… è necessaria la discrezione, è tutto troppo delicato: seguo il mio cuore, tento di seguire il mio istinto materno, navigo a vista e cerco di arginare e proteggere la mia piccola”.

E poi ancora: “E’ un momento di grande fragilità per lui. Ho tentato per tanto tempo di trovare una via comune, ma è come se avessi avuto una fune fra le mani dove lui tirava nella direzione opposta alla mia. La fune a furia di continuare a tirare, mi ha lacerato, e quindi sono arrivata al punto di aprire le mani e lasciar andare. Per me è stato il dolore più grande, perché mi sono dovuta arrendere. L’ho perdonato tante volte, ma nulla è cambiato. Chiedere la separazione è stato un gesto significativo per fargli capire che se andava avanti in quel modo mi avrebbe perso. Ho dovuto dare priorità a Gisele, concentrarmi su di lei”.

L’ex presentatrice tv di Ogni Mattina ha poi asserito: “Oggi ho davanti una persona che non guarda al futuro come me, che è in grande difficoltà. Il mio cuore è ovattato, non riesco nemmeno a pensare cosa provo per lui. Provo rammarico per come sono andate le cose, ho paura, sono delusa. Forse la sensazione dominante è proprio la paura, e in quei momenti mi appoggio a chi mi vuole bene”.

Lei può contare sulla sua famiglia e sugli amici di sempre per superare questo delicato periodo privato.