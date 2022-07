Adriana Volpe sul Grande Fratello Vip: “Mi ha dato tanto, è un’esperienza che ho vissuto a 360 gradi”

Adriana Volpe ha parlato della sua esperienza come concorrente prima e poi come opinionista al Grande Fratello Vip al settimanale Mio. La famosa e popolare showgirl e conduttrice tv ha dichiarato di essere tranquilla e di volersi concentrare sulla conduzione.

Adriana Volpe – Foto: Facebook

Adriana Volpe ha asserito: “Certo sono serena. Il Grande Fratello Vip mi ha dato tanto, è un’esperienza che ho vissuto a 360 gradi, prima dall’interno nell’edizione del primo lockdown, un’edizione più unica che rara. Poi come opinionista: è stato un privilegio poter rivestire questo ruolo. È un programma che ho nel cuore: mi ha permesso di avere un contatto speciale con il pubblico perché mi ha fatto conoscere per quella che sono, con tutte le sfaccettature del mio carattere. Il Grande Fratello Vip mi ha saputo valorizzare”.

Sonia Bruganelli è stata confermata come opinionista al GF Vip 7. Adriana non è invidiosa, ma stima molto la sua collega: “Se ho più sentito Sonia? Sì e voglio anche fare delle precisazioni. È una collega che stimo molto, soprattutto come imprenditrice“.

Maurizio Costanzo si è espresso sulla vita professionale di Adriana. L’ex opinionista fissa del GF Vip 6 ha asserito: “Ho letto quello che ha detto Maurizio Costanzo su di me. Sì che ho fatto vari passaggi televisivi tra più reti e che dovrei concentrarmi sulla conduzione. Lui ha fatto un’analisi precisa. Come dice Maurizio è giusto tornare alla conduzione. Mi ha dato un grande consiglio, quello di investire sulla conduzione perché è quello che so fare meglio. Lo ringrazio e adesso farò questo“.

