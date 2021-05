Adriano Celentano indica la via a Fabrizio Corona: “Ora devi risorgere”

Adriano Celentano ha indicato la via all’ex agente dei paparazzi Fabrizio Corona mediante un accorato video sulle note del brano L’uomo nasce nudo. Il celebre, amato e popolare cantante ha affermato: “Caro Fabrizio è arrivato il momento di scegliere, il tempo stringe e dobbiamo decidere da che parte andare prima che sia tardi. E l’unica via non solo per te, per me, per chiunque, per tutti gli uomini del mondo, l’unica via è Gesù. Senza di Lui siamo già morti, fin dalla nascita”.

Adriano Celentano indica la strada a Corona

“Conosco i quattro Vangeli a memoria – ha continuato il Molleggiato – […] rileggo quelle righe, sperando di trovare parole di vendetta che Lui non ha. La tua sofferenza è grande lo so, ma è proprio da questa sofferenza che devi risorgere. I giudici hanno fatto quello che la legge gli impone e tu devi accettarlo. […] Anche Lui è stato giudicato, ma a differenza di te, ingiustamente, troppo ingiustamente. Ma quelli non erano giudici, ma una manica di assassini assetati di sangue“.

Corona risponde a Celentano

Il noto e controverso personaggio tv Fabrizio Corona ha risposto a Celentano sempre sui social. L’ex marito di Nina Moric e papà vip di Carlos ha spiegato: “Caro Adriano, nel tuo video c’è tutto, ma veramente tutto. Credo che andrebbe visto e rivisto molte volte… Ogni volta stimola una riflessione diversa, sincera, profonda. Hai raggiunto una grande consapevolezza, la stessa saggezza e consapevolezza che molte volte ho ricercato e mai trovato. Ora è diverso, hai ragione tu… La vita è un soffio ed è tempo di fare qualcosa per il prossimo, perché è solo attraverso l’amore per gli altri che ritrovi te stesso. Il mio cammino è cominciato… Porterò nel cuore le tue parole che mi accompagneranno ad ogni passo della mia vita. La tua è un’ottima idea. Grazie, di cuore, grazie”.