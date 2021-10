Aida Yespica e le lacrime in tv per gli abusi subiti: “Pensano che abbia pianto per la visibilità”

Aida Yespica aveva raccontato degli abusi subiti da bambina durante la sua recente ospitata a Storie Italiane di Eleonora Daniele. L’ex star del Bagaglino ed Enrica Bonaccorti sono di nuovo in studio a Storie Italiane per ricordare di denunciare i propri aguzzini e ascoltano la storia di Filomena, una donna che non ha avuto giustizia dopo che l’ex le ha sfregiato il viso con l’acido. Troppe storie simili accadono senza che si faccia nulla per impedirle. Aida Yespica ha rivelato di aver subito delle offese dopo aver raccontato gli abusi subiti a sette anni.

La showgirl ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi aveva raccontato proprio da Eleonora Daniele di essere stata abusata da un amico di famiglia quando aveva solo sette anni e di aver rimosso tutto per paura di una reazione del padre: «Sono stata stuprata quando avevo 7 anni. Avevo rimosso tutto ma poi nel 2016 mi sono arrivati tutti i ricordi ascoltando una donna che aveva subito delle violenze. Non c’è una medicina e non c’è giustizia. Non ho saputo più nulla di questa persona – aveva detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Aida Yespica -, perché sono arrivata in Italia e a 17 anni… Era una persona che frequentava la mia casa, un amico di mio padre. Sono passati 32 anni e vado avanti per mio figlio». Non tutti hanno mostrato sensibilità davanti a questo orrore.

La modella venezuelana ha raccontato in diretta di essere stata offesa e accusata di aver portato in televisione questa storia per avere visibilità: «Mi hanno detto di tutto perché ho parlato ora. Mi hanno detto delle lacrime che ho buttato, ma io non ho studiato un copione… La gente mi ha scritto “ancora con queste storie”».

«Gli haters non li considerare neanche», il consiglio della conduttrice del noto programma tv di Raiuno.