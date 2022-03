Aida Yespica ha seccamente negato il flirt con l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6, Delia Duran, a Casa Chi. L’ex star del Bagaglino ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha smentito lo scoop lanciato da Delia Duran su un loro vecchio e presunto flirt. La mamma vip venezuelana ha dichiarato che è una sua amica, ma non c’è mai stato nulla tra loro.

Aida Yespica e Delia Duran – Foto: IlFattoQuotidiano.it

Ospite di Casa Chi su Instagram, Aida Yespica ha smentito le dichiarazioni della moglie di Alex Belli: «Sono stata tirata in mezzo – ha spiegato – ma discutere di un argomento del genere per me non è proprio il mio campo. Penso che sia stato anche chiarito verso Delia questo malinteso».

Aida ha voluto chiarire la natura del loro rapporto: «Siamo amiche, la conosco… Siamo del Venezuela ed è una persona stupenda, come lo vedete ha un carattere molto peperino… è piccante e caliente. Però quello che ha detto, io lo nego perché non è stato mai così. Le voglio bene, siamo uscite tante volte insieme, con altre persone perché organizziamo delle cene, ma sempre a distanza. Lasciamole lì queste cose perché non ci voglio entrare».

Aida ha commentato anche l’ormai celebre bacio fra Soliel Sorge e Delia Duran: «Molto piccante. Io non giudico. Come ha detto Delia – ha sottolineato l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi -, ha avuto un’attrazione verso Soleil che non è stata ricambiata, però dipende dal carattere della persona, penso che lo abbia dichiarato che le piacciono anche le donne. Soleil Sorge ha spiegato che è stato un gioco per togliere un po’ di barriere fra di loro. Forse dopo cinque mesi, come ha detto, aveva bisogno di una coccola e di un bacio. Si vedrà fuori – ha concluso la modella e soubrette venezuelana – cosa succederà con questo triangolo».