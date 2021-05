Akash Kumar affossa Andrea Cerioli: “Cetriolo porta rispetto”

Akash Kumar ha affossato il naufrago vip dell’Isola dei famosi 2021, Andrea Cerioli, mediante alcune Instagram stories al veleno. Tra i due naufraghi vip non corre buon sangue. Già in precedenza Akash Kumar aveva riservato bordate al vetriolo all’indirizzo dell’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, Andrea Cerioli. Ora il famoso e sexy modello indiano ha fatto a pezzi il bel tronista sui social.

L’ultimo scontro tra i due è andato in scena prima in tv e poi sui social. Il bel veronese rivolgendosi al naufrago in collegamento dall’Honduras ha detto: “Andrea Cerioli, io e te ci consociamo da anni, però ti volevo dire una cosa“. L’ex tronista però non ha riconosciuto l’ex naufrago: “Ma chi è?”.

Quel “chi è?” ha mandato su tutte le furie Kumar, che è sbottato: “Ci conosciamo da 10 anni, Papete Beach collection. Ti ricordi? Cerioli, GF, anni cinema. No, eh, ti dico una roba, no, non aggredire Brando e non fare il brontolone. Ilary 10 anni fa, mi conosce facevamo i tavoli insieme. Ora fa il te… come fai ad aggredire uno che ha avuto problemi di salute, all’occhio“.

L’ex gieffino Andrea ha precisato di aver visto Akash solo in due occasioni: “Ci siamo visti due volte. L’ho conosciuto dieci anni fa, abbiamo fatto due tavoli insieme, non lo conosco bene”.

Dopo la puntata, Akash si è sfogato su Instagram Story: “GF, i tronisti devono fare questo. Perché nella moda sarebbero il nulla. Cetriolo porta rispetto. Brando Giorgi ha una carriera che tu la puoi solo sognare. Forse perché ti lamenti troppo. Sono tutti modelli. Nemmeno nelle pubblicità dell’Upim li ho visti. E poi fanno i tronisti e si credono fenomeni. Giulio Berruti e Cesare Bocci insegnate a questi qualcosa. Trash e la moda sono due mondi diversi. Torno nel mio mondo. Vorrei vedere Andrea Cerioli a parte GF e Trono. Cosa hai fatto? Ignazio Moser chiedi a Ignazio la mia carriera. Dieci anni manco ti facevano entrare al Papete“.

Ma Cerioli non ha mai detto di voler fare il modello. Il discorso di Akash come al solito √® privo di senso. ?????? #tzvip #isola pic.twitter.com/wxbCFRpaSq — GIADINA (@GIADINA89584676) May 18, 2021

Caso chiuso? Neanche per sogno!