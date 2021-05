Akash Kumar e Antonella Fiordelisi: scoop finto e concordato? Parla il paparazzo Paolone

Akash Kumar e Antonella Fiordelisi sono finiti al centro della bufera dopo che Francesco Chiofalo ha pubblicato il video scoop sulla paparazzata (vera, concordata o finta?) del modello indiano con la sua ex fidanzata su Instagram Story. Chiofalo ha parlato di paparazzata finta e organizzata a tavolino con i fotografi, chiamando in causa soprattutto la sua ex Antonella Fiordelisi. In molti si sono scagliati contro l’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi 2021 di Ilary Blasi, accusandolo di essere bugiardo (ricordate le sue parole sul mondo del gossip di un anno fa?), e contro l’influencer per aver preso in giro i propri fan.

C’è da dire però che noi di iGossip.it eravamo stati i primi a parlare di un presunto finto scoop tra Antonella Fiordelisi e Akash Kumar quando furono pubblicate in Rete le foto della loro passeggiata romantica con tanto di bacio a stampo. Sia Antonella sia Akash Kumar avevano però precisato di essere soltanto amici e non fidanzati.

Francesco Chiofalo pubblica il video scoop su Akash e Antonella Fiordelisi

Nelle storie pubblicate su Instagram, l’ex concorrente di Temptation Island Francesco Chiofalo ha raccontato di aver ricevuto il video della “(falsa?) paparazzata” di Antonella con l’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi 2021 di Ilary Blasi, non nascondendo la propria delusione.

“La falsità e la finzione di queste persone, la cattiveria soprattutto che ha avuto questa ragazza verso di me”, ha affermato Chiofalo. Ha rivelato di esser stato male per la fine della sua altalenante relazione d’amore con Antonella Fiordelisi.

“Questa ragazza il giorno dopo che ci siamo lasciati – ha detto Chiofalo -, dopo una relazione di anni, è andata a organizzare volutamente un gossip con un altro ragazzo per farmi star male ulteriormente. Oltre a farsi vedere con un altro, l’umiliazione di mandare la notizia ovunque. A lei di me non è mai fregato niente. Sono veramente senza parole. A parte l’enorme mancanza di rispetto verso le persone che la seguono. Questa persona non ha credibilità e non ha cuore”, si è sfogato ancora il pluritatuato e controverso personaggio tv.

Parla il paparazzo Paolone

Il paparazzo dei vip, Paolone, ha realizzato un breve video che ha poi condiviso sul suo profilo Instagram in cui ha dichiarato: “Vorrei parlare del servizio che abbiamo realizzato su Akash e Antonella Fiordelisi. Noi non abbiamo organizzato un bel niente. Abbiamo visto Akash e Antonella in zona Garibaldi e, siccome nei giorni precedenti avevano condiviso delle storie in cui erano insieme, abbiamo pensato di seguirli. […] Comunque alla fine del servizio abbiamo chiesto loro il bacio, come si fa in tante altre occasioni, così chiudiamo il servizio e vi lasciamo in pace… e loro si sono dati un bacio a stampo insignificante. Pertanto non abbiamo organizzato un bel nulla”.

Una domanda, però, sorge spontanea: visto che Akash e Antonella hanno prontamente dichiarato di essere soltanto amici, perché si sono scambiati un bacio in pubblico a favor di obbiettivo dei paparazzi? Tra i vip del jet set nazionale è una prassi consolidata scambiarsi baci a stampo per le vie dello shopping milanese?

La precisazione di Antonella Fiordelisi

Anche Antonella Fiordelisi ha condiviso alcune storie con i suoi follower in cui ha puntato il dito contro il suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo, accusandolo di essere bugiardo. “Ognuno può dire quello che vuole, ma non bugie. Io sono single da molto tempo e non da qualche giorno. Quindi sono libera di uscire con chi voglio. Chi è intelligente capisce che una paparazzata è tale se si vuole far credere di essere fidanzati con qualcuno. Io invece ho sempre detto di essere single. Quindi dov’è la paparazzata? Abbiamo semplicemente visto i paparazzi fuori e abbiamo scherzato con loro e dal video si capisce benissimo. Stiamo parlando del nulla cosmico”.