Alba Parietti ossessionata dal se**o: “La menopausa mi ha liberata”

Alba Parietti si è lasciata andare a qualche inaspettata rivelazione intima durante la sua ultima ospitata nel programma di TV8 Permesso Maisano. Nel salotto tv di Marco Maisano, la celebre e influente opinionista tv e attrice ha ripercorso alcune tappe importanti della propria carriera. L’ex coscia lunga della sinistra italiana ha dichiarato: “Quasi tutti gli uomini che ho conosciuto hanno fatto cilecca la prima volta. Tranne un paio, giuro, tutti. Soprattutto sono proprio i narcisisti che hanno fatto spesso cilecca. Hanno una tale aspettativa su sé stessi che si caricano di una grossa aspettativa”.

Alba Parietti – Foto: Facebook

La famosa showgirl e conduttrice tv Alba Parietti ha sottolineato: “Diciamo che poi si sono molto rifatti nel tempo, ma la prima volta è stata abbastanza complicata per tutti. Ma non perché fossero innamorati, ma perché pensavano: ‘ho la Parietti, devo dimostrare il mio valore’, pensavano a chissà quale tigre del materasso”.

Adesso invece l’opinionista tv Alba Parietti vive da sola ed è single. “Sono stata forse ossessionata per anni dal se**o, ma da questo punto di vista la menopausa mi ha liberata“.

Il suo grande sogno erotico era Padre Georg Ganswein, arcivescovo cattolico tedesco, dal 7 dicembre 2012 prefetto della Casa Pontificia. Dal 15 gennaio 2020 risulta assente alle udienze di papa Francesco, in seguito a una redistribuzione degli incarichi. La mamma vip dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 e commentatore sportivo Francesco Oppini ha rivelato il suo incontro con Padre Georg: “Una volta l’ho incontrato in treno e non ho smesso di fissarlo per tutto il viaggio. Poi gli ho chiesto l’assoluzione. Lui mi ha domandato se mi fossi pentita e quando io ho risposto di no, lui non mi ha concesso l’assoluzione”.

