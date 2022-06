Alberto Matano e il compagno Riccardo si sposano: ad officiare l’unione civile Mara Venier

Alberto Matano e il compagno Riccardo si sposano in estate. Ad officiare l’unione civile ci sarà la celebre conduttrice tv del programma di mamma Rai, Domenica In, Mara Venier. Lo scoop è stato lanciato in esclusiva dal settimanale di cronaca rosa Chi.

Mara Venier con Alberto Matano – Foto: Instagram

“Alberto Matano dice sì a zia Mara. A pochi mesi del suo coming out in diretta tv, Alberto Matano, uno dei volti più amati della Rai, ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno di molti anni. – si legge sulle Chicche di Gossip di Chi – Per adesso si sa solo che la cerimonia si svolgerà a luglio e a officiarla sarà nientedimeno che Mara Venier. Lei è una delle amiche più care del giornalista e conduttore. Per questo motivo è stata scelta”.

Il conduttore del programma tv di Raiuno, La Vita in Diretta, ha rivelato al giornalista Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano che a giugno sposerà il suo compagno.

“È vero dopo tanti anni insieme sposo Riccardo – ha confermato il noto conduttore tv e giornalista Alberto Matano in esclusiva a FqMagazine -. Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. È una scelta di amore e di vita. Le nozze avverranno nel mese giugno, conclusa la stagione televisiva, a officiare sarà la nostra amica Mara Venier”.