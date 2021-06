Alberto Matano parla di Barbara d’Urso e La Vita in Diretta

Alberto Matano ha parlato della sua collega competitor Barbara d’Urso e del suo programma tv La Vita in Diretta al settimanale di cronaca rosa Chi. Il 48enne giornalista, autore televisivo e conduttore televisivo originario di Catanzaro ha commentato con un pizzico di orgoglio il grande successo riscosso dalla sua conduzione in solitaria del programma pomeridiano di Raiuno.

Alberto Matano – Foto: Facebook

Al tempo stesso Alberto Matano ha riservato parole di stima e rispetto nei confronti della sua collega-competitor Barbara d’Urso, conduttrice tv di Pomeriggio 5 su Canale 5. “Grande stima per lei e il suo lavoro – ha commentato il giornalista Rai -. Io però ho un’impronta e una matrice diversa. Barbara ha una cifra stilistica unica, brillante, ma senza alcun dubbio molto distante dalla mia. Andando in onda nello stesso orario non ho mai modo di seguirla, ma le riconosco un rapporto molto interattivo con il pubblico. Unico in tv”. Anche lo scorso anno aveva speso parole al miele per la sua collega partenopea: “Sono programmi un po’ diversi ma stimo Barbara D’Urso che ha alle spalle una lunga carriera e una professionalità indiscussa. Ha un modo di raccontare e informare abbastanza unico nel panorama televisivo, ha portato uno stile che avevo visto in Spagna ma non in Italia. Il pubblico può scegliere in qualche modo nella diversità dell’offerta“.

Poi si è soffermato sul grande successo in termine di Auditel e critica del suo programma Rai: “Sono fiero de La Vita in Diretta. Il riconoscimento dopo un lavoro così totalizzante come non potrebbe lusingarmi? Oggi, quando giro per strada, mi riconoscono anche solo dalla voce. Le persone mi mostrano affetto e gratitudine e questo non può che farmi piacere. Per il resto, l’effimero non mi ha mai appassionato. Conduco la stessa vita di prima e rimango ben ancorato alla realtà“.

