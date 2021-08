Alcott, Zara, Bershka di Baby Gang: testo e video ufficiale

Alcott, Zara, Bershka è il nuovo singolo di Baby Gang, tratto dal suo album Delinquente, in uscita il 27 agosto 2021. Il brano racconta il passato del giovane cantante, in prima persona. I luoghi, negozi di abbigliamento, erano i posti “dove rubavamo i vestiti, con gli antitaccheggi lasciati nei camerini”. Racconta la differenza tra lui e gli altri, con un senso di insofferenza per le diversità sociali (“A me, fra’, non mi stava bene che io non avevo e tu avevi”). Rivela di essere cresciuto in una casa famiglia, con assistenti sociali che lo hanno allontanato dai suoi parenti, con un pensiero che viaggiava nella mente: “Come fare i money senza entrare a San Vittore”. Ecco testo e video ufficiale della canzone.

Alcott, Zara, Bershka di Baby Gang: il testo

Alcott, Zara, Bershka, rubavamo i vestiti

Con gli antitaccheggi lasciati nei camerini

Era un tiki taka di africani e di magrebini

Eravamo tutti poveri, ma eravamo ben vestiti

Alcott, Zara, Bershka, rubavamo i vestiti

Con gli antitaccheggi lasciati nei camerini

Era un tiki taka di africani e di magrebini

Eravamo tutti poveri, ma eravamo ben vestiti

Eravamo vestiti bene nella testa fino ai piedi

A me, fra’, non mi stava bene che io non avevo e tu avevi

E non è colpa di mamma, fréro

Se sono nato una testa calda, eh-oh

Cresciuto in casa famiglia, immagina che meraviglia

In mezzo a assistenti sociali, mi hanno levato dalla mia famiglia

E dimmi, frate’, come mai, fréro

Baby, di notte sì non dorme mai, eh-oh

Sto sveglio coi demoni a parlare di moolah

Come fare i money senza entrare a San Vittore

Sai perché sopra le popo rischiano le manette

Sotto le popo giocano ladri guardie

Solo che crescono ladri ma non guardie

E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-eah

Alcott, Zara, Bershka, rubavamo i vestiti

Con gli antitaccheggi lasciati nei camerini

Era un tiki taka di africani e di magrebini

Eravamo tutti poveri, ma eravamo ben vestiti

Scarpe bucate

Tasche come le mie scarpe, vestiti bucati

Pochi conoscono l’arte, Versace, Versace

L’arte mettila da parte, amici, amici

Amici solo le mie tasche

Nik e mok, chi parla di Baby, bro

Ho fatto del bene e sono stato tradito

Lo chiamavo “Amico”, ora amigo, adios

Prima rubavamo nei negozi i vestiti

Perché volevamo essere come tutti i bambini

Ora tutti voglion essere come Baby e i suoi amici

Ma non lo potete essere, non sei di –

Alcott, Zara, Bershka di Baby Gang: il video ufficiale