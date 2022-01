Aldo Montano a Casa Chi: “Vi svelo cosa dice Alex Belli durante la pubblicità del GF Vip”

Aldo Montano e Alex Belli erano molto amici agli inizi della loro esperienza come concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Il famoso schermidore, il bellissimo attore e il nuotatore Manuel Bortuzzo formavano un gruppetto di amici davvero inseparabile. Poi qualcosa si è rotto tra Aldo Montano e Alex Belli a tal punto che si è rischiato più volte la rissa. Ora che entrambi sono fuori dal GF Vip, anche nello studio del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini non sono mancati frecciatine e attacchi.

Aldo Montano e Alex Belli – Foto: Blastingnews

Aldo Montano ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti a Casa Chi proprio su Manuel Bortuzzo e Alex Belli.

“Cosa penso di Manuel e Alex? Manu lo adoro – ha detto Aldo – e ci legano tante cose, siamo due sportivi e due ragazzi normali. Siamo persone che sbagliano, ammettono gli errori, portano avanti le idee e i valori con decisione. Lo apprezzo tantissimo e gli voglio bene, è una persona meravigliosa”.

Discorso totalmente diverso per l’ex attore di Centovetrine, Alex Belli. “Alex è l’opposto di Manu – ha asserito lo sportivo -. La nostra è iniziata come un’amicizia all’interno del gioco, ma non è finita nello stesso modo direi. Ho investito e speso del tempo, ma non si è rivelato come tale. Direi che non è un amico, ma è una persona che gira intorno ad un unico tema che non è più né troppo interessante e nemmeno costruttivo. L’ho messo davvero da parte. Sì lui mi stuzzica, ma sai io di questa roba del triangolo sì o il triangolo no non ci credo minimamente, per me si tratta di una roba tutta montata. Non so se l’hanno pensata fin dall’inizio o strada facendo. Di certo è una storia che non mi piace, non mi interessa, non mi diverte e un po’ ha rotto le scatole, diciamoci la verità. Sono abbastanza stomacato da ciò che sento – ha proseguito – e risento da mesi. Credo che anche gli spettatori pensino le stesse mie cose, anche basta, non se ne può più”.

Ha anche rivelato quello che Alex Belli gli dice durante le pause pubblicitarie del GF Vip: “Se Alex lascerà davvero il GF Vip? Io uso le parole di Adriana Volpe, lui ha fatto una superca***la. Secondo me lui con quel rigiro di parole sul ‘game over’ sarà per l’ennesima volta nel programma. Che poi dovete sapere che nelle pubblicità lui mi si avvicina e con il suo modo mi fa ‘perché io faccio il 23% di share, capito?’. Io non so nemmeno cosa significhi, ma se è contento lui. A me non piace, ma capisco che può funzionare e che il programma si regga anche su quello“.

Intanto il triangolo Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge continua a tenere banco sia in tv che sui social a tal punto che ha espresso la sua opinione anche l’ex moglie dell’attore, Katarina Raniakova nel salotto tv di Barbara d’Urso. A Pomeriggio 5 ha dichiarato: “Lui adesso vive l’amore libero, ma con me era un’altra cosa. Certe cose noi non le facevamo. Lui infatti soffriva della nostra relazione. Ha detto che nel nostro matrimonio si sforzava di essere una persona che non è. Lui ha trovato sé stesso adesso con Delia. Questo amore aperto è una realtà che esiste”.

Una soap opera in pieno stile Beautiful!