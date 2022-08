Alena Seredova e Alessandro Nasi si sposano: matrimonio in autunno per la bellissima coppia vip del jet set nazionale. La famosa showgirl, modella, attrice e dirigente sportiva ceca naturalizzata italiana ha svelato la notizia delle nozze nelle “storie” di Instagram, con una foto semplice insieme ad Alessandro Nasi (entrambi in costume) e la frase in inglese “I said yes”, ovvero “Ho detto sì”.

Alessandro Nasi ha scelto Mykonos come scenario e approfittato della presenza in forze della famiglia di Alena Seredova per avanzare la proposta di matrimonio, meditata da sette anni. Scontata la risposta dell’ex moglie di Gianluigi Buffon. Ora potrebbe aggiungere alle nozze, previste per l’autunno inoltrato, un’altra cerimonia. Quale?

Il battesimo della loro figlia, Vivienne Charlotte, che ha compiuto due anni lo scorso maggio.

La vita privata di Alena Seredova

Tra il 2001 e il 2005 è stata fidanzata con l’attore ed ex modello Edoardo Costa. Dal 2005 al 2014 è stata legata all’ex calciatore Gianluigi Buffon, sposato nel 2011, e dal quale aveva già avuto due figli, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009. Dal 2015 è in love con l’imprenditore Alessandro Nasi. La coppia vip ha una figlia, Vivienne Charlotte, nata nel 2020. Molto presto convoleranno a nozze per la gioia dei parenti e dei fan.

La carriera di Alena Seredova

