Alessandro Basciano affossato dall’ex fidanzata Erjona Sulejmani: “Con me è durata poco la recita”

Alessandro Basciano è stato affossato dall’ex fidanzata Erjona Sulejmani, che ha inviato un messaggio al vetriolo al giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia. Il braccio destro del direttore del settimanale di cronaca rosa Chi nonché conduttore del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini, a Casa Chi ha letto un messaggio che gli è stato inviato proprio dalla donna: “Alessandro? Si è venduto molto bene ma con me è durata poco la recita, due mesi e l’ho liquidato. Pensa, l’ho portato anche a Fuerteventura, menomale che l’ho rispedito indietro”.

L’ex corteggiatore dell’allora tronista di Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche, è entrato come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6, insieme a Federica Calemme ed Eva Grimaldi, soltanto pochi giorni fa.

Fino agli inizi di settembre 2021 era legato sentimentalmente alla modella Erjona Sulejmani, famosa (tra l’altro) per essere stata la ex fidanzata del calciatore Dzemaili. Il 6 settembre scorso la notizia della rottura era stata annunciata dal Corriere dello Sport: “Erjona Sulejmani e Alessandro Basciano si sono lasciati. È durato poco l’amore tra l’ex moglie di Blerim Džemaili e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. I due erano usciti allo scoperto lo scorso giugno, postando su Instagram una serie di foto romantiche scattate durante una vacanza in Puglia. Con la fine dell’estate, però, si è spento anche questo sentimento che sembrava così forte. A comunicare la rottura ci ha pensato Amedeo Venza, influencer e amico di Basciano. Quest’ultimo sarebbe devastato dalla separazione dalla modella albanese. L’ex tentatore di Temptation Island credeva molto in questa liaison ed era pronto a fare progetti importanti con Erjona. Ma a quanto pare col tempo qualcosa si è rotto… Ad oggi i motivi dell’addio restano avvolti nel mistero”.

Ora questa nuova chicca di gossip lanciata da Gabriele Parpiglia ha riacceso i riflettori sull’ex coppia vip del jet set nazionale. Sicuramente ne vedremo delle belle!