Alessandro Pitti Inticu contro Roberta Di Padua e Maria Tona: “Sono entrambe false, Veronica Ursida è vera e fantastica”

Alessandro Pitti Inticu ha rilasciato un’intervista al nostro sito iGossip.it in cui ha dichiarato che sia Roberta Di Padua che Maria Tona sono false. Il 40enne pluritatuato ristoratore di Genova ha confermato le sue dichiarazioni contro Maria Tona e ha elogiato il gran lavoro svolto quotidianamente dalla produzione e dalla redazione di Uomini e Donne. L’ex cavaliere del trono over della famosa e popolare trasmissione pomeridiana di Canale 5 ha speso parole al miele per la conduttrice e produttrice tv Maria De Filippi.

Ciao Alessandro, perché ti hanno infastidito le ultime dichiarazioni di Maria Tona?

Maria Tona è uguale a Roberta Di Padua.

Come mai?

All’interno del programma avevo avuto subito successo con le donne. Poi siccome sono un uomo molto schietto, vero e senza peli sulla lingua, ad alcune andava bene ad altre andava male. Mi piacevano Maria Tona e ancora di più Maria Catapano, che poi era uscita all’improvviso dal programma per problemi personali. Già durante la prima uscita con Maria Tona, lei mi diceva che dovevo rifarmi il naso, ma a me non interessava minimamente. Mi dava indicazioni su cosa dire in puntata o ai giornali. Ad esempio mi diceva: “Adesso chiamo Maria Catapano, perché ti deve attaccare”… e via dicendo. Ma sia io che Maria Catapano avevamo sempre rifiutato, perché non ci piacciono questi giochi, teatrini e strategie.

Alessandro Pitti Inticu – Foto: Instagram

E poi?

Non mi è piaciuto il fatto che Maria Tona ha detto che gli uomini del parterre del trono over non sono veri, ma sono tutti finti. Io ero interessato a lei, ma non c’era reciprocità. A lei piacevano questi giochi e strategie per finire sui giornali e recitare in puntata. Io ero interessato realmente alla conoscenza.

Chi hai apprezzato come dama?

Veronica Ursida! L’attaccavano tutti, accusandola di essere falsa. Io l’ho conosciuta ed è veramente una persona in gamba, fantastica, vera ed è uscita di lì veramente innamorata e l’hanno attaccata tutti, compresa Roberta Di Padua. In realtà è umile, bellissima e sincera.

Che cosa pensi delle dichiarazioni bomba di Riccardo Guarnieri su Roberta Di Padua a Uomini e Donne?

Guarnieri ha ragione al 100%. Ha tirato fuori le palle. Solo un matto non può credere a Riccardo. Poi si sa le bugie hanno le gambe corte… prima o poi salta fuori tutto. Secondo me ci sono persone vere ma anche persone false nel programma. Noi cavalieri e dame non siamo carne da macello, come invece aveva dichiarato Maria Tona… non è vero! Ci trattano benissimo. I ragazzi e le ragazze della redazione e della produzione lavorano tante ore al giorno per noi! Non c’è nessun copione! Non capisco perché queste persone debbano raccontare ca**ate in tv o ai giornali. Uomini e Donne è un programma verissimo. Maria De Filippi è una grande donna e professionista che vuole davvero far incontrare e innamorare le persone. Poi succede che alcuni, che si credono di essere più furbi degli altri, mettono in scena questi teatrini finti perché si sentono vip, uomini e donne della tv.

Alessandro Pitti Inticu – Foto: Instagram

Vuoi aggiungere altro su questa vicenda?

Sì, Maria Tona l’aveva detto anche a me e a Maria Catapano: “Siamo carne da macello, siamo solo dei numeri per fare i comodi loro… perché a loro non gliene frega niente di noi”. Non è assolutamente così. Loro lo fanno solo per lavoro e basta.