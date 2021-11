Alessandro Verdolini di Uomini e Donne: “Spero di avere una famiglia con Andrea Nicole”

Alessandro Verdolini di Uomini e Donne spera di avere una famiglia con la tronista ex transgender Andrea Nicole. In attesa della scelta, il corteggiatore del trono classico ha fatto un bilancio del suo percorso con la tronista durante un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del dating show di Canale 5.

Lui vuole lasciare Uomini e Donne insieme ad Andrea Nicole per iniziare una bellissima storia d’amore. “Io e Nicole abbiamo dei caratteri molto simili – ha detto il corteggiatore -, credo di essere un ragazzo semplice e genuino che sa essere serio ma a cui non manca un pizzico di ironia. Una relazione ha bisogno anche di brio. Mi piace quando lei mi dice che la faccio ridere… Poi, certo, la scelta finale spetta a lei e credo sarà per prima consapevole sul perché dovrebbe ricadere su di me”, ha confessato il corteggiatore.

“Con lei sono sempre stato me stesso, e mi sono comportato in base a quello che sono. Andrea Nicole ha conosciuto la mia autenticità – ha dichiarato Alessandro -. Come mi immagino tra dieci anni con Andrea Nicole? In una relazione stabile…mi piacerebbe, anche se è difficile fare previsioni. Vorrei una famiglia tutta nostra, ho sempre desiderato averla perché come ho detto credo sia uno dei valori più importanti”.

A proposito del suo rivale in amore Ciprian, Verdolini ha preferito non esporsi: “Non mi piace dare giudizi su persone che non conosco, e non mi interessa farlo […] Non mi sento di giudicare le sue sensazioni, dovrebbe essere lui a sapere in cosa si sente legato a lei. I giudizi degli altri non mi interessano, come non mi sono mai interessati. L’unica cosa che conta è la mia serenità, e la mia felicità. Stare bene”.

