Alessia Cammarota di Uomini e Donne ha letteralmente perso le staffe sui social: il suo duro sfogo ha fatto il giro del web. Ma che cosa è successo alla mamma di Niccolò e Leonardo? Perché la compagna dell’ex tronista del trono classico del famoso e chiacchierato dating show di Canale 5, Aldo Palmieri, si è arrabbiata sui social?

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri – Foto: Facebook

Da quando è diventata mamma, la sua vita è fatta di quotidianità, impegni familiari ma anche di una sana dose di vita mondana dato che lei, oltre ad aiutare Aldo Palmieri nelle sue attività, è anche un’influencer piuttosto seguita con 866mila followers.

Alcuni giorni fa Alessia Cammarota ha deciso di dedicare un po’ di tempo ai suoi seguaci, rispondendo alle domande dei più curiosi. Quando un utente ha chiesto, quasi scandalizzato, perché l’ex corteggiatrice del trono classico della fortunata e discussa trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi, non avesse assunto una donna delle pulizie nonostante se lo possa permettere a livello finanziario, la romana non ci ha visto più.

“È una cosa con cui combatto quotidianamente – ha detto Alessia -, ci sta. Tantissime persone stanno lì a farmi i conti in tasca perché presumo lavorino con il mio commercialista, se no non me lo spiego […] Io sono cresciuta con la mia mamma, che è una donna che si sarebbe potuta permettere non due ma ventisei donne delle pulizie ma si è sempre occupata di noi, dell’azienda, di papà. E ancora oggi si occupa di tutto da sola. Fuori è pieno di donne che sanno fare senza alcun aiuto – ha sottolineato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne-, nonostante possano permetterselo. Il fattore economico non è determinante, si campa lo stesso anche senza”.

Messaggio chiaro e forte, non credete? E voi che cosa ne pensate di questa vicenda?