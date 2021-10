Alessia Macari su Andrea Casalino: “Non abbiamo mai avuto un flirt, un’altra ca***ta”

Alessia Macari ha voluto fare chiarezza una volta per tutte mediante alcune Instagram Stories di risposta all’ex gieffino e opinionista tv Biagio D’Anelli, dato che su tutti i siti e testate giornalistiche viene riportato che lei aveva avuto un flirt con Andrea Casalino nel recente passato. Falso! Nulla di tutto ciò! La showgirl nonché moglie del calciatore Oliver Kragl, che molto presto diventerà mamma di una femminuccia, ha spiegato di non aver mai avuto un flirt o storia con l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6, Andrea Casalino. Si sono incontrati soltanto una volta durante un’ospitata dell’ex Ciociara di Avanti un altro in un locale del Nord nel 2015, ma le foto sono state pubblicate nel 2016 quando lei ha vinto la prima edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo il MisterItaliagate, con il vero vincitore dell’edizione 2010 Miky Falcicchio che ha sbugiardato Andrea Casalino in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del nostro sito IGOSSIP.it (“Mister Italia 2010 l’ho vinto io, lui solo una fascia”), Andrea Casalino è finito nel mirino di Sophie Codegoni per aver dichiarato di aver avuto una storia con un’ex tronista di Uomini e Donne (altra fake news?).

MIKY FALCICCHIO CONTRO ANDREA CASALINO: INTERVISTA IGOSSIP.IT

Ora è Alessia Macari che ha risposto a un interrogativo dell’ex gieffino Biagio D’Anelli sull’ipotetico flirt con Andrea Casalino, facendo chiarezza una volta per tutte.

“Non ho mai avuto un flirt con Andrea Casalino – ha spiegato Alessia Macari -, come lui dice. L’ho conosciuto a una mia ospitata come la Ciociara di Avanti un altro in un locale del Nord nel 2015 dove si è presentato lui e magicamente c’erano i fotografi. Ma vi spiego, le foto sono uscite un anno dopo, quando ho vinto il Grande Fratello Vip. L’ho conosciuto solo quella unica sera e non ci siamo mai più rivisti. Non c’è mai stato un flirt o una storia. Non è molto carino che lui continua a dire questa cosa specialmente quando sono incinta e sposata… e lui non me lo sogno neanche la notte. Volevo solo aggiungere questo – ha continuato la showgirl -, mi ricordo che anche quando vinsi il GF Vip 1, qualche giornalista mi aveva chiesto di lui ma non so chi aveva messo in giro queste voci… follia. Mi aveva anche detto che faceva il personal trainer per altri personaggi, quindi forse un’altra ca**ata… che ne so”.

Chi e perché ha messo in giro le voci di questo presunto flirt?