Alessia Marcuzzi rifiuta di condurre Scherzi a Parte con Enrico Papi? A rischio il rinnovo del suo contratto. Scoppia un nuovo caso a Mediaset. Pare che ad Alessia Marcuzzi non sia stato concesso di fare il bis a Temptation Island in quanto la produzione avrebbe optato per una edizione unica, a discapito delle due degli anni scorsi, di cui una era riservata ai cosiddetti Vip. Lo scoop è stato diffuso da TvBlog.it.

Alessia Marcuzzi – Foto: Facebook

Pare che l’ex conduttrice dell’Isola dei famosi avrebbe rifiutato di condurre Scherzi a Parte al fianco di Enrico Papi, per uno screzio avuto in passato con il conduttore romano. Tuttavia, ora la 48enne rischia di rimanere completamente fuori dai piani di Mediaset poiché c’è il rischio che venga rimpiazzata alla guida del noto programma d’inchiesta di Italia 1, Le Iene. Il rinnovo contrattuale sembra essere proprio a rischio per la Pinella!

Invece è molto contento di tornare a Mediaset il suo collega Enrico Papi, dopo un lungo periodo di assenza. Negli anni Novanta e Duemila è stato uno dei conduttori di punta di Italia 1. Indimenticabile il suo programma musicale Sarabanda. Da alcuni anni è tornato in tv su TV8 con diversi programmi.

Alcuni mesi fa Enrico Papi aveva confessato alla rivista Nuovo di essere stato vittima di bullismo televisivo. L’ex presentatore tv di Sarabanda, Enrico Papi, aveva dichiarato: “Sono stato vittima di bullismo televisivo. Purtroppo ci sono delle cose che si possono raccontare e altre no, ma sta di fatto che quando una persona dice di volersi allontanare dalla tv per sua scelta, in realtà è una decisione costretta da altre persone. Siccome per fortuna ho anche una vita privata, quando mi hanno messo nelle condizioni di dovermi allontanare io l’ho fatto con serenità e mi sono dedicato alla famiglia. Poi l’approdo a Tv8 mi ha permesso di lasciarmi alle spalle quel periodo così difficile”.

