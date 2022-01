Alessia Marcuzzi torna a Mediaset? “Possibile un suo ritorno a Le Iene”

Alessia Marcuzzi tornerà molto presto a Mediaset? Possibile un suo ritorno alla conduzione del programma Le Iene? Dopo il suo clamoroso e fragoroso addio a Mediaset, l’ex presentatrice tv di Grande Fratello, Isola dei famosi e Temptation Island era in lizza come concorrente a Ballando con le Stelle. Alla fine non era stata scelta dagli autori e dalla collega Milly Carlucci per il talent show di Raiuno. Poi si era parlato molto di lei in queste ultime settimane come possibile co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022 di Amadeus. Niente da fare!

Alessia Marcuzzi – Foto: Facebook

Alla fine Amadeus non ha scelto Alessia Marcuzzi, ma Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Ora per La Pinella potrebbe riaprirsi nuovamente le porte di Mediaset. Lo scoop è stato svelato in esclusiva da TvBlog.it: “Fra le candidate a ricoprire questo ruolo ci sarebbe Alessia Marcuzzi, che tornerebbe dunque alle Iene dopo lo stop di questo autunno a seguito della sua decisione di lasciare Mediaset. È possibile che un ritorno di Alessia Marcuzzi alle Iene implicherebbe un accordo quadro, più ampio fra l’attrice e conduttrice romana e Mediaset che vada oltre l’impegno con il programma di Parenti. Del resto è stato lo stesso vice-presidente di Mediaset Piersilvio Berlusconi, durante l’ultima presentazione dei palinsesti Mediaset a dire: ‘Ho grandissimo affetto nei suoi confronti. Specifico che è lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto’. Un prodotto sarebbe in dirittura d’arrivo, non resta che capire quali potrebbero essere gli altri”.

