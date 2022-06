Alessia Marcuzzi tornerà presto a Mediaset? Parla Maurizio Costanzo

Alessia Marcuzzi tornerà presto a Mediaset? L’ex presentatrice de Le Iene e L’Isola dei Famosi continua a lavorare sui social e a godersi la vita lontana dal piccolo schermo. Sull’argomento si è espresso anche il celebre e influente conduttore e autore tv Maurizio Costanzo.

Il marito della famosa e popolare produttrice e conduttrice tv Maria De Filippi ha scritto sul settimanale Nuovo: “Non è uno spreco tenere fuori dai giochi una professionista del suo calibro. Di sicuro lei manca tanto alla Televisione italiana, anche perché è uno dei volti più amati dal pubblico a casa”.

Il presentatore del Maurizio Costanzo Show ha poi concluso: “Io spero abbia capito che cosa vuole fare e, soprattutto, le auguro di trovare al più presto chi, in Tv, è in grado di assecondarla. Penso che Mediaset sia il luogo giusto. Capisco però che dopo tanti anni di lavoro in tv abbia pensato di staccare per un po’, è del tutto fisiologico. Alessia ha avuto voglia di cambiare e guardare nuovi orizzonti. Mediaset potrebbe provare a offrirle nuovi programmi”.

Qualche settimana fa Dagospia ha lanciato il seguente scoop: “Mediaset non ha piani per lei e le porte della Rai sono difficili da varcare”.

Il sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino ha rilanciato questa news flash ripresa da Vanity: “Dicono che una ex regina dei naufraghi si sforzi di sorridere, ma in realtà sia parecchio triste. Sulla soglia dei 50 anni vorrebbe tornare ad essere un cigno di Mediaset, ma il Biscione dopo tanti anni di fedeltà non ha piani per lei. E anche le porte Rai sono difficili da varcare, dicono”.

Come ben sapete Alessia Marcuzzi aveva lasciato Mediaset lo scorso giugno con l’ultima puntata de Le Iene andata in onda l’8 giugno. Da allora, di lei, in televisione si sono perse le tracce.about:blank

Dopo il suo clamoroso e fragoroso addio a Mediaset, l’ex presentatrice tv di Grande Fratello, Isola dei famosi e Temptation Island era in lizza come concorrente a Ballando con le Stelle. Alla fine non era stata scelta dagli autori e dalla collega Milly Carlucci per il talent show di Raiuno. Poi si era parlato molto di lei come possibile co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022 di Amadeus, ma alla fine non è andata così. Amadeus non ha scelto Alessia Marcuzzi, ma Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.