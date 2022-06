Alex Belli è tornato ad affossare l’ex gieffina vip ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Soleil Sorge, dopo l’approdo di quest’ultima in Honduras pronta per creare scompiglio a L’Isola dei Famosi 2022. Il bellissimo e intrigante modello, fotografo di moda e videomaker ha rifilato una serie di bordate al vetriolo a Soleil Sorge nel corso de L’Isola Party.

Valentina Barbieri ha imitato la giurata del programma tv La Pupa e il Secchione Show 2022 in diretta e Alex Belli ha preso la palla al balzo per lanciare qualche sciabolata.

“Se ci manchi? No Sole – ha detto Belli -, non ci manchi assolutamente. Sai cosa c’è? Sei un’incoerente e pazza. Vuoi una bella news flash? Dei tuoi click non me ne frega niente. […] Ok questo screzio in verità è una cavolata. A me ste cose piacciono io sono il re dei dissing. Mi piace quando ci sono ste cose, ma qui non c’è un dissing. C’è una verità pura, io non ho niente contro Soleil, ma tutte le volte leggo cose in cui dice ‘io mi dissocio, io non voglio più far parte del mondo del trash, io mi allontano’. Ciccia, hai fatto sei mesi di trash televisivo svegliati! Tutte le volte che rinnega sta roba vado fuori di testa“.

E poi ancora: “Poi per il resto voglio bene a questa ragazza. Sì a parte queste cose che dice che non le condivido, alla fine non c’è nulla di serio. Io faccio il circense, cioè fare intrattenimento. Farlo in un reality significa trovarsi bene con qualcuno e vivere la propria esperienza. Sono fatto così – ha proseguito Alex Belli -, ma non è detto che sia la formula giusta per tutti. Sono fatto così, sono un circense”.

